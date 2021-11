Andreea Mantea este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete Tv.

De aproape 12 ani apare la Kanal D și a prezentat mai multe emisiuni de succes.

Vedeta încasa lunar o sumă frumușică pentru reality show-ul “Puterea Dragostei” și “Se strigă darul”, dar a renunțat la toți banii pentru a petrece mai mult timp cu fiul său.

Câți bani primea Andreea Mantea de la Kanal D. Suma uriașă la care a renunțat prezentatoarea

Andreea Mantea a debutat în televiziune ca reporteri la Kiss Tv. După un timp a devenit asistentă la Neatza cu Răzvan și Dani, iar de-a lungul timpului a fost implicată în mai multe proiecte de succes. Bruneta este angajată la Kanal D de aproape 12 ani.

A prezentat WowBiz alături de Mădălin Ionescu, iar din 2018 a fost gazda reality show-ului “Puterea Dragostei”. În același timp era implicată și în emisiunea “Se strigă darul”.

După doi ani de filmări în Turcia, bruneta a anunțat că renunță la proiect. Practic toată viața sa era dată peste cap. cu ea în Turcia, doar că micuțul trebuia să înceapă școala.

Inițial șefii au promis că următorul sezon se va filma în România, dar în momentul în care a aflat că acest lucru nu va fi posibil a decis să iasă din proiect, chiar dacă a pierdut un salariu uriaș. Potrivit Libertatea.ro, se pare că șefii postului Tv i-ar fi oferit 20.000 de euro pe lună pentru a o convinge să realizeze în continuare emisiunea.

Aceasta mai primea încă 5.000 de euro pentru “Se strigă darul”. Vedeta a decis să renunțe la toți acești bani pentru a putea petrece mai mult timp alături de fiul său.

Andreea Mantea le-a explicat fanilor ce s-a întâmplat

“Dacă, până acum, am sacrificat totul și nu m-a interesat, am început să mă simt vinovată pentru că îl sacrificam și pe el și nu era corect. Consider că, dacă vreau să fac ceva în această viață, trebuie să țin cont și de el.

Am fost un pic egoistă când am ales să plec, fără să mă intereseze prea mult ce va trăi el acolo.

A fost o experiență frumoasă pentru el, dar trebuia să se oprească pentru, în curând, va trebui să meargă la școală și vreau să crească exact așa cum am crescut eu”, a explicat Andreea Mantea pe canalul ei de Youtube.