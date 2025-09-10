Sport

Câți bani primesc Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Cei doi foști fotbaliști sunt plătiți regește de Antena 1

Dan Alexa și Gabi Tamaș, una dintre cele 9 echipe din Asia Express. Câți bani au primit cei doi din partea Antenei 1 pentru a merge pe „Drumul Eroilor”.
Claudia Şoiogea
10.09.2025 | 23:00
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru a merge în Asia Express. Sursa foto: Instagram

Dan Alexa și Gabi Tamaș formează una dintre echipele din Asia Express. Cei doi au plecat pe Drumul Eroilor, însă prezența lor în emisiune nu este deloc ieftină. Câți bani a plătit Antena 1 pentru ca Dan Alexa și Gabi Tamaș să accepte provocarea Asia Express.

Cea mai așteptată emisiune de la Antena 1 a debutat în forță. Asia Express a dat startul aventurii, iar pe Drumul Eroilor se luptă 9 echipe pentru marele premiu. Una dintre echipe este formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș și, din ceea ce au arătat până acum, se pare că sunt adversari de temut pentru restul concurenților.

Este pentru prima dată când Dan Alexa și Gabi Tamaș participă la o astfel de emisiune. Cei doi au acceptat propunerea din partea Antena 1, iar pentru a face parte din acest sezon, trustul a plătit bani frumoși pentru cei doi.

Potrivit iamsport.ro, Dan Alexa a cerut 20.000 de euro pentru a fi concurent la Asia Express. Nici colegul său de echipă, Gabi Tamaș, nu s-a lăsat mai prejos. Potrivit aceleiași surse, onorariul lui Tamaș a fost apropiat de cel al lui Dan Alexa.

Câți bani primește echipa Dan Alexa-Gabi Tamaș pentru fiecare săptămână petrecută pe Drumul Eroilor

Onorariului stabilit prin contract s-au mai adăugat și alte sume de bani. Se pare că Dan Alexa și Gabi Tamaș au încasat 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs. De asemenea, în cazul în care vor câștiga vreo amuletă, în contul lor se mai adaugă câte 1.000 de euro pe care îi împart.

Momentan, Dan Alexa și Gabi Tamaș au demonstrat că au venit să se distreze, însă sunt și foarte competitivi. Cei doi au intrat destul de repede în ritmul competiției Asia Express și sunt de neoprit. În prima etapă a concursului, Dan Alexa și Gabi Tamaș deja s-au calificat la primul lor joc de amuletă, dar nu au avut noroc să și câștige.

Asia Express – Drumul Eroilor este o adevărată provocare pentru Dan Alexa și Gabi Tamaș. Acest sezon se va juca în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. În cursa spre marele premiu, cei doi foști coechipieri de la Dinamo se vor lupta cu Emil Rengle și Alejandro, Karmen și Olga Barcari, Raluca Bădulescu și Florin, Serghei Mizil și Mara, Anda Adam și Joseph, Catinca și Calina Roman, Alina Pușcau și Cristina Postu și Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Tags:
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
