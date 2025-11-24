Câți bani primesc de la buget televiziunea și radioul public. Instituția unde sporurile ajung la aproape 100 de milioane lei

ADVERTISEMENT

După ce Parlamentul României a aprobat săptămâna aceasta componența Consiliilor de Administrație ale SRTv și SRR – societățile care administrează posturile de televiziune și de radio publice, un fost premier a propus privatizarea celor două societăți, menționând că astfel statul român ar economisi circa un miliard de lei de la bugetul de stat.

Câți bani primește de la buget postul național de televiziune

După ce Parlamentul a votat noii membri din consiliile de administrație ale SRTv și SRR, fostul premier liberal, Florin Cîțu, a scris că vânzarea acestora ar face aceleași economii la bugetul de stat cât concedierea a 13.000 de angajați din administrația locală (tema care a blocat coaliție pe „subiectul” reformei administrației). „Desființarea sau vânzarea TVR și SRR ar reduce permanent cheltuielile bugetare cu aproximativ 1 miliard de lei. Aproximativ aceeași suma pe care o economisește statul prin concedierea a 13.000 de oameni din administrație”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Societatea Română de Televiziune (de la TVR 1 la TVR Sport și TVR Folclor), nu a ajuns încă la un buget anual de jumătate de miliard. La această sumă este estimat ca bugetul SRTv să ajungă abia în anul 2027.

Pe anul în curs, bugetul televiziunii publice are prevăzute cheltuieli totale de 475,4 milioane lei și estimează pierderi de 22,04 milioane lei în condițiile în care veniturile instituției sunt de doar 453,39 milioane lei. Cea mai mare a acestei sume provine de la bugetul de stat, mai exact 428,3 milioane lei.

Veniturile proprii ale televiziunii publice sunt de doar 25,07 milioane lei. Din acest total, din publicitate posturile publice obțin doar 19,2 milioane lei. Restul banilor provin din licențe și subînchirieri (două milioane), sponsorizări și donații (2,6 milioane) și 1,1 milioane, alte venituri.

Ce bonusuri au fost plătite la televiziunea publică

Cea mai mare parte a cheltuielilor în televiziunea publică o reprezintă salariile angajaților. Două treimi din bugetul instituției merge pe cheltuielile cu personalul. Mai exact este vorba de suma de 333,6 milioane lei.

Pentru anul în curs, salariile de bază în SRTv au reprezentat 230 de milioane lei. Instituția a plătit și sporuri, prime și alte bonificații aferente salariilor de bază, prevăzute în contractul colectiv de muncă. Suma totală alocată pentru sporuri și prime a fost de 80,8 milioane lei (peste 25% din suma pentru salariile de bază).

La această sumă se mai adaugă alți 734.000 lei, reprezentând alte bonificații dar și alte 12,8 milioane lei, reprezentând tichete de masă și tichete de vacanță. În total, pentru sporuri și bonusuri, SRTv are prevăzute cheltuieli în acest an de circa 94 milioane lei, o sumă echivalentă cu 19,8% din cheltuielile totale.

Conducerea TVR, buget dublu pentru salarii în 2025

În ceea ce privește indemnizațiile conducerii, suma bugetată în acest an pentru membri Consiliului de Administrație (13 membri titulari și 10 supleanți) a fost de 1,36 milioane lei. Față de anul 2024 bugetul alocat este de două ori mai mare, în condițiile în care în acel an suma alocată pentru indemnizațiile administratorilor a fost de 753.000 lei.

Anul trecut, cheltuielile de personal la televiziunea publică au fost de 287 milioane lei, sumă din care salariile de bază ale angajaților au fost doar 202 milioane lei. Sporurile și primele au fost bugetate la suma de 65 milioane lei, la care se adaugă cele 12 milioane, reprezentând tichete de masă și de vacanță.

Practic, față de anul precedent, cheltuielile cu salariile în SRTv au crescut cu circa 46 milioane lei, din 28 de milioane la salariile de bază și alte 16 la prime și bonusuri.

În bugetul de venituri și salarii publicat pe site-ul SRTv nu apare menționat numărul salariaților acestei instituții. Din relatările din presă,

Ce audiențe au posturile publice de televiziune

Potrivit datelor prezentate de TVR1 s-a clasat pe locul 12 la nivel național, cu o audiență estimată la 90.000 de persoane și un rating de 0,5%. Postul național era devansat de cei de la Film Cafe și Pro Cinema, care au avut o audiență de 0,7%. La nivel urban, TVR1 era pe locul 11, chiar în spatele celor de la Digi24, cu o audiență generală de 0,6%, sau 57.000 persoane.

La nivel național, TVR2 s-a clasat pe locul 17 cu o audiență de 77.000 persoane (0,4%), TVR 3 era clasat pe locul 47 (13.000 persoane), TVR Info, locul 49 (12.000), TVR Folclor, locul 60 (7.000 persoane) și TVR Sport, locul 72 (4.570 persoane).

Față de anul 2024, veniturile din publicitate ale postului public au scăzut semnificativ (30%). Astfel, în urmă cu doi ani, SRTv obținea peste 30,6 milioane lei din publicitate, față de doar 19 milioane în 2025.

În 2024, veniturile totale ale televiziunii publice au fost de 463 milioane, cu pierderi de doar 6,4 milioane lei. Suma totală primită de la bugetul de stat a fost de 413 milioane.

Câți bani primește de la buget radioul public

Spre deosebire la Televiziunea Publică, Societatea Română de Radiodifuziune n de venituri și cheltuieli. Puținele date care există la execuția bugetară ne arată că suma pe care radioul public o primește de la bugetul de stat este similară cu cea primită de televiziunea publică.

Spre exemplu, în anul 2024, subvenția primită de la buget a fost de 434,4 milioane lei. Cheltuielile totale operate anul trecut au fost de doar 432 milioane, de unde putem deduce că instituția a înregistrat un profit considerabil în condițiile în care luăm în considerare și sumele din venituri proprii. Sumele sunt similare cu cele din anul precedent, 418,4 milioane subvenții și cheltuieli totale de 417,3 milioane.

La începutul acestui an, când Senatul a aprobat bugetul SRR, bugetul instituției a fost stabilit la 446 milioane, cu estimarea ca anul viitori să ajungă la 450 de milioane și la 490 de milioane lei în anul 2028.

Ce venituri din publicitate are radioul public

Singurele informații detaliate apar în raportul anual al SRR. Potrivit documentului, în anul 2024 SRR a avut venituri de 454 milioane lei: 434 de la bugetul de stat și 18,7 milioane – venituri proprii. Din această sumă, 7,8 milioane provin din publicitate, și 10,9 milioane, alte venituri. Concret, SRR a încasat peste două milioane de lei din vânzarea de bilete la concertele de la Casa Radio, alte 2,7 milioane lei din organizarea Târgului de carte Gaudeamus și 2,6 milioane, venituri financiare.

Cheltuielile cu personalul reprezintă peste 50% din cheltuielile totale ale instituției (53,7%), ajungând la 244 de milioane lei în anul precedent. La începutul anului 2024, SRR avea 1.859 de angajați, iar la finalul anului numărul acestora ajunsese la 1.816.

Societatea spune că a realizat un profit de peste 400.000 lei, plătind un impozit pe profit de 17.000 lei. „La sfârșitul anului 2024, Societatea Română de Radiodifuziune a înregistrat, din surse proprii, un rezultat financiar pozitiv, în cuantum de 432.535 lei, pentru care s-a calculat un impozit de 17.739 lei. Rezultatul financiar net de 414.796 lei va acoperi o parte din pierderea înregistrată în anul 2023”, se arată în raportul anual al SRR.

Ce audiențe au radiourile publice

În cadrul SRR funcționează 4 posturi naționale de radio (Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio Romania Muzical, Radio Romania Antena Satelor), 9 posturi de radio regionale, 3 locale și 2 internaționale.

Spre deosebire de televiziunea publică, radioul public se află în topul audiențelor. Pe primele patru luni ale anului 2025, Radio România Actualități s-a aflat pe locul 4 în topul audiențelor cu peste 1,5 milioane ascultători zilnici și o cotă de piață de 11,3% (RRA a fost depășit de Kiss FM, Radio Zu și Europa FM). La nivelul Capitalei Radio România Actualități a fost pe locul doi, după Radio Zu, cu peste 186.000 ascultători zilnici.

Antena Satelor este pe locul 10 (cu peste 430.000 ascultători), fiind urmat de Radio România Iași, Radio România Cultural, Radio România Oltenia Craiova și Radio România Timișoara, acesta din urmă pe locul 15. Alte cinci posturi de radio locale mai apar în top 25 audiențe naționale.