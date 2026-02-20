Câți bani primesc fotbaliștii Voluntariului pentru că au bătut Steaua! Ilfovenii vor neapărat promovarea

ADVERTISEMENT

FC Voluntari a obținut o victorie mare în primul meci oficial din 2026. și a urcat, cel puțin temporar, pe locul doi în clasament, cel care asigură promovarea în primul eșalon.

FC Voluntari a schimbat strategia în această iarnă

Revenirea în prima ligă este obiectivul declarat al conducerii echipei, care a adoptat o strategie diferită în această iarnă. Echipa nu a mai mers în cantonament în străinătate, ci s-a pregătit acasă, la baza clubului.

În plus, la echipă au venit destui jucători noi, cu scopul de a întări lotul. Așa au ajuns la FC Voluntari, jucători precum Tolea (Petrolul), Roman (FC Argeș), Petcu (CS Dinamo), Neag(Galaxy Timișoara), fundașul francez N’Guessan și croatul Cvek, fost campion în Superligă cu CFR Cluj.

În vârstă de 30 de ani, Lovro Cvek, titular ieri cu Steaua, a acumulat peste 350 de meciuri în competiții interne și internaționale, evoluând pentru cluburi importante precum Ordabasy, Celje, Zorya Lugansk, FK Senica sau CFR Cluj, alături de care a câștigat titlul de campion al României în sezonul 2021–2022.

Salarii achitate și primă de joc consistentă pentru două victorii

Voluntariul și-a propus să rezolve și problemele financiare care au existat le echipă în turul campionatului. Conducerea a achitat două salarii restante și a fixat o primă generoasă pentru meciul cu Steaua. Acesta se ridică la 500 de euro, dar e condiționată de o victorie etapa viitoare la Piatra Neamț, în meciul cu Ceahlăul, ocupanta locului 15 în clasament.

În urma rezultatului de ieri, decis prin golurile lui Ion Gheorghe și Doru Andrei, echipa ilfoveană a ajuns la 36 de puncte și a urcat provizoriu pe locul 2, la egalitate de puncte cu Sepsi Sf. Gheorghe. Lider este Corvinul Hunedoara, cu 43 de puncte.

Fanii Stelei, protest la adresa MAPN

De partea cealaltă, formația din Ghencea a rămas cu 30 de puncte și ocupă încă poziția a 8-a, cu avans de un punct față de Metalul Buzău, grupare care are un meci mai puțin disputat.

Steaua nu are drept de promovare nici în acest sezon și practic joacă din nou degeaba în liga secundă, fără vreo miză reală în afară de aceea de a evita retrogradarea.

„8 miniștri, 7 comandanți / Inutili din Liga a IV-a până azi!”, a fost mesajul clar al celor de la Sud Steaua. „Ultrașii nu mor, rămân pentru eternitate. Drum lin, Baltazar, vânător și după moarte”, a fost mesajul celor de la Hunters, care au pierdut recent un camarad ce a decedat.

Programul etapei a 18-a din Liga 2

FC Voluntari – Steaua București 2-0

Sâmbătă, 21 februarie

11:00 Metalul Buzău – FC Bacău

11:00 Gloria Bistrița – Ceahlăul Piatra Neamț

11:00 CSM Slatina – AFC Câmpulung-Muscel

11:00 CS Afumați – CSC Dumbrăvița

11:00 Politehnica Iași – Olimpia Satu Mare

11:00 CSM Reșița – Chindia Târgoviște

12:00 CS Dinamo – Sepsi OSK

Duminică, 22 februarie

11:00 CS Tunari – CSC Șelimbăr

12:30 FC Bihor – ASA Tg. Mureș

Marți, 24 februarie

17:30 Concordia Chiajna – Corvinul Hunedoara