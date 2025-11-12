Sport

Câți bani primesc Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii Asia Express 2025. Cu cât rămân din marele premiu, de fapt, foștii fotbaliști

Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii Asia Express 2025, nu vor pleca acasă cu premiul cel mare întreg. Mai exact, după impozitare, suma încasată va fi ceva mai mică.
12.11.2025
Competiția Asia Express 2025 s-a încheiat, iar Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt norocoșii câștigători. Cei doi au reușit să treacă cu brio peste toate provocările și iată că vor pleca acasă cu premiul cel mare.

Ce valoare are premiul pentru câștigătorii Asia Express 2025

A fost o competiție strânsă la Asia Express 2025. Anterior, trei echipe au dat tot ce au avut mai bun. Este vorba despre Gabi Tamaș și Dan Alexa, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Karmen Simionescu și Olga Barcari.

În semifinală însă, Karmen Simionescu și Olga Barcari au fost eliminate. Drept urmare, lupta finală s-a dat între cele două echipe de băieți. Iar norocul a fost de partea lui Gabi Tamaș și Dan Alexa.

Ei sunt câștigătorii Asia Express 2025 și vor pleca acasă cu premiul cel mare. De menționat este faptul că Antena 1 oferă norocoșilor câștigători 30.000 de euro. Totuși, premiul nu va ajunge ”întreg” la beneficiari.

Câți bani primesc, de fapt, Gabi Tamaș și Dan Alexa

După cum ne-am obișnuit deja, câștigurile din jocuri de noroc și inclusiv veniturile sub formă de premii sunt impozitate. Astfel, câștigătorii Asia Express 2025 nu vor pleca acasă cu 30.000 de euro.

La fel cum s-a întâmplat și în cazul altor concurenți, din suma de 30.000 de euro se scade 10%. Asta înseamnă, deci, că în cele din urmă, câștigătorii Asia Express 2025 rămân cu doar 27.000 de euro.

Practic conform prevederilor, statul păstrează 3.000 de euro din premiu, adică undeva în jur de 15.000 de lei. „Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu”, arată art.110, alineat 1, Cod Fiscal 2025 actualizat.

Totuși, pe lângă premiul cel mare, Gabi Tamaș și Dan Alexa au avut și un onorariu săptămânal. Mai exact, cei doi ar fi încasat nu mai puțin de 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs. 

Cum s-a schimbat viața lui Dan Alexa după Asia Express

Menționăm faptul că anul 2025 a fost unul dificil pentru Dan Alexa, unul dintre câștigătorii Asia Express 2025. Faimosul antrenor a fost nevoit să treacă și prin divorț după ce a revenit acasă.

Și chiar el a recunoscut recent că au existat perioade complicate. Dan Alexa a și slăbit mai bine de zece kilograme în ultimele luni de zile. Antrenorul povestește că a plecat cu 92 de kilograme, iar acum are mai puțin de 80.

Nu regretă deloc însă deciziile pe care le-a luat. Totodată, el a mai precizat că și-a dorit să slăbească, iar în prezent își dorește să se stabilizeze. De asemenea, nici nu prea are poftă de mâncare atât de des.

„Am slăbit pentru că așa am vrut eu. Am fost la Asia Express. Am slăbit foarte multe kilograme. Când m-am întors acasă, a mai urmat un Asia Express X 2. (…). Acum mă stabilizez. Nu mai vreau să mă îngraș.

Aveam 92 de kilograme când am plecat în Asia Express, iar acum am 79.13 kilograme. Mănânc o dată pe zi, seara. Fac fasting 20 de ore. Dar nu simt nevoia să mănânc… Beau cafea și o beau cu lapte… și seara mănânc cât vreau.”, a declarat Dan Alexa pentru Gazeta Sporturilor.

