Câți bani primesc soldații ruși pentru un tanc ucrainean distrus. Putin le-a promis sume semnificative

Kremlinul pare să aibă probleme tot mai mari în a găsi oameni dispuși să meargă să lupte și să moară pe frontul din Ucraina. Și, deși Putin pare să se bucure de o susținere de circa 70% printre ruși, faptul că-l susțțin nu-i face și dornici să meargă la război.

Câți bani primesc soldații ruși pentru un tanc ucrainean distrus

Pe lângă că au posibilitatea de a jefui și viola în voie în Ucraina, fără ca cineva din propria țară sau din forurile internaționale să-i judece și să-i pedepsească, așa cum nu au fost pedepsite de nimeni nici atrocitățile comise de armata URSS în Al Doilea Război Mondial, soldaților ruși trebuie să li se promită și bani ca să mai lupte, scrie Il Giornale, care a realizat un „mercurial al morții”.

Vladimir Putin promite că va arunca în joc sume mari de bani. Mari pentru un rus, care fură tricouri și treninguri „de firmă” sau electrocasnice din Ucraina. Dar deocamdată doar promite. Iar sumele oricum nu sunt atractive decât pentru soldații de rând, comentează presa internațională.

De exemplu, doborârea unui avion cu reacție ucrainean i-ar aduce unui soldat rus, ca primă, o sumă de circa 300 de mii de ruble, adică aproximativ 3.200 de euro. Acesta e cel mai mare „bonus”. Apoi sumele scad. Pentru elicoptere se mai dau doar 2.150 de euro și tot mai puțin, apoi, pentru celelalte ținte din acest război.

Cum încearcă Putin să-și motiveze oamenii

Rusia ar fi întocmit acest mercurial pentru a-i convinge, sau mai degrabă pentru a-i incita pe ruși să participe sau să continue conflictul împotriva armatei ucrainene. Primarul ucrainean de la Cernhihiv a venit cu o contraofertă, tot cu bani. Rămâne de văzut ce vor alege trupele Kremlinului.

Dezvăluirea despre tariful rusesc pentru distrugerea tehnicii de luptă ar fi cuprinsă într-un document descoperit de Radio Svoboda și considerat de încredere de think tank-ul Institute for the Study of War (ISW). Informația a fost apoii preluată de , care precizează însă că nu se știe de când datează mercurialul.

Este posibil ca lista de prețuri și ținte să fi fost întocmită în urma repoziționării forțelor Rusiei trimise să cucerească capitala Kiev – demers încheiat cu un eșec militar, multe crime de război și mulți militari uciși de radiațiile de la Cernobîl, din cauza stupizeniei superiorilor lor, care i-au pus să sape tranșee în zona cea mai contaminată, Pădurea Roșie – care au fost mutate din nordul în estul Ucrainei.

Dar este posibil și ca documentul cu stimulentele pentru soldați să fi existat deja din 24 februarie, data începerii invaziei în Ucraina ordonate de Vladimir Putin. Oricum, e cert că un aparat de zbor sau un vehicul terestru de-al ucrainenilor, dacă este distrus, ar putea aduce o sumă de bani în buzunarele soldatului rus.

Potrivit celor mai recente informații, avioanele ucrainene valorează puțin peste 3.000 de euro, cam cât salariul pe trei luni al unui militar al Moscovei sau pe o lună în cazul trupelor Kievului. Pentru o dronă cu rază medie de acțiune, soldatul ar primi 540 euro, pentru un elicopter, 2.150, un tanc scos din luptă aduce 1.070 de euro, un blindat doar 540, la fel ca sistemele de artilerie autopropulsată și rachete antiaeriene.

Tarifele ucrainenilor. Cât costă viața unui soldat rus

La ucraineni, mercurialul nu e la nivel național, ci invenția primarului din Cernhihiv, Vladislav Atroșenko. El le-a promis premii în bani tuturor soldaților ucraineni care distrug vehicule militare ale Moscovei. Mercurialul ucrainean are patru articole: blindatele, dacă sunt distruse, se plătesc cu 4.400 de euro, tancurile cu 6.000, cisternele de combustibil îi aduc celui care le lovește 7.500 de euro. Doar viețile soldaților ruși sunt extrem de ieftine – doar 300 de euro pentru un luptător de-al Kremlinului ucis sau capturat.

Experții ISW consideră că recompensele au fost introduse după mutarea trupelor din nord în est și sud, întrucât, se pare, Kremlinul dorește ca soldații relocați din nord să revină la luptă cât mai repede după ce ajung în noua zonă de operațiuni.

Specialiștii de la Insitutul pentru Studiul Războiului mai spun că marea problemă a trupelor rusești este cea de moral, care ar fi la pământ după eșecul din nord. Și, în ultmele zile, au fost raportate mai multe incidente în care soldații au refuzat să se întoarcă pe front, după ce batalioanelor lor au fost retrase din Ucraina în Belarus și Rusia.

Putin nu se ține de cuvânt cu banii, spun surse ucrainene

Un motiv ar fi acela că, potrivit Ministerului Apărării de la Kiev, Putin nuși ține promisiunile nici măcar față de Armată. Rusia nu acordă militarilor de pe frontul din Ucraina nici banii promiși, nici statutul de veteran, susține Direcția de Informații a forțelor armate ucrainene. Care au anunțat, cu o zi în urmă, că militarii din Divizia 47 de tancuri, care au participat la războiul contra Ucrainei, nu și-au primit bonusurile promise pentru prezența lor pe front. „Ultimele plăți pe care le-au obținut au fost un bonus de două procente la alocația lor pentru „exerciții” de dinainte de război”, a afirmat reprezentantul serviciului de informații militare ucrainene.

Care adaugă că nici statut de veteran nu primesc toți cei care au luptat în Ucraina, ci doar cei care au fost răniți și spitalizați vor primi un astfel de statut. Soldații fac presiuni asupra comandanțiilor pentru a primi ceea ce li s-a promis, adică bonusurile și statutul de veteran, dar degeaba. Așa că, spun ucrainenii, militarii ruși nu mai au nici dorința și nici motivația de a se întoarce în zona de conflict.

Nici numărul tot mai mare de cadavre care a început să sosească în Rusia nu este de natură să redea optimismul. Conducerea rusă a ordonat repatrierea cadavrelor în loturi mici, pentru a evita creșterea nemulțumirii și revoltele din unitățile militare cele mai lovite și panica în rândul comunităților locale. Iar în loc de bani și statut de veteran, rușilor li se permite să jefuiască și să violeze, și sunt acum bombardați cu propagandă împotriva Occidentului.

Nici pierderile suferite de armata rusă nu se cunosc cu certitudine. Sursele ucrainene vorbesc despre 19.600 de soldați ruși uciși, 157 de avioane și 143 de elicoptere doborâte și aproape 3.000 de tancuri și blindate distruse. Dar cifrele nu sunt confirmate nici de surse rusești, nici de surse internaționale.