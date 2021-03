Câți bani primesc vedetele ca să participe la “Sosurile iuți”, rubrica picantă de La Măruță

Spui tot sau îți ia gura foc? – așa sunt întâmpinate vedetele care acceptă să participe la rubrica “Sosurile iuți”, din emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde unele stârnesc adevărate taifunuri în showbiz cu afirmațiile lor. FANATIK.RO a aflat câți bani primesc cei care apar în celebra rubrică de la Pro TV.

Rubrica “Sosurile iuți” de La Măruță face furori în televiziune și în presă. Dezvăluirile picante și afirmațiile controversate ale vedetelor care acceptă provocarea de a răspunde întrebărilor inspirate, alese de echipa lui Cătălin Măruță, au devenit, de multe ori, mărul discordiei între mai multe persoane publice.

Andreea Marin și Iulia Albu, Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu, Gheorghe Turda și Steliana Simona sau Maria Constantin și Gabriela Cristea sunt doar câteva dintre vedetele care au ajuns la cuțite, după declarațiile făcute în cadrul rubricii picante.

Câți bani primesc vedetele ca să meargă la “Sosurile iuți”

FANATIK.RO a aflat cum le convinge echipa de la Pro TV pe vedete să răspundă “prezent”, atunci când primesc invitația de a spune tot ca să nu le ia gura foc. Conform surselor noastre, nu există un buget stabilit pentru invitații lui Cătălin Măruță. Au existat vedete printre cele participante la rubrica “Sosurile iuți” care au acceptat provocarea de a răspunde mai multor întrebări intime gratis. Da, ați văzut bine! Există și artiști care nu au avut așteptări financiare de la apariția lor la Pro TV!

La polul opus se află însă câteva personaje pe care echipa La Măruță și le-a dorit cu tot dinadinsul în emisiune și pentru care a fost nevoie să fie puși bani la bătaie.

Conform surselor noastre, pentru un invitat al cărui nume nu este pe primele pagini ale publicațiilor, suma oferită este în jurul a 100 de euro, iar pentru un nume “greu” , ca al afaceristului Irinel Columbeanu, tariful poate ajunge și la 1000 de euro. Au fost și invitați care au refuzat să apară la rubrica sosurilor iuți, pentru că “nu și-au dorit să fie puse în situația de a răspunde la întrebări care puteau genera controverse”.



Andreea Marin, la “Sosurile iuți”: “Iulia Albu este scorpia showbizului”

Una dintre cele mai discutate apariții la sosurile iuți a fost cea a Andreei Marin care nu a fentat întrebările puse de Cătălin Măruță.

“Tu ești poreclită zâna, cine consideri că este poreclită scorpia în showbiz?”, a întrebat-o Cătălin Măruță pe Andreea Marin.

“Iulia Albu, dar nu cred că e o jignire. Ea vrea așa. Oricum, cuvântul ăsta poți să îl folosești și ca alint. Cât despre comentariile la ținutele mele, îmi provoacă o mare indiferență. Dacă ar fi numai Iulia în țara asta care ar comenta rău despre mine…Sunt antrenată pentru asta”, a răspuns Andreea Marin.

Maria Dragomiroiu, despre Elena Merișoreanu: “E mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă”

Cunoscută pentru discreție și diplomație, cântăreața Maria Dragomiroiu a surprins în momentul în care i-a dezvăluit lui Cătălin Măruță ce părere are despre colega de breaslă Elena Merișoreanu, pe care a catalogat-o ca fiind “mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă”.

Replica Elenei Merișoreanu nu a întârziat să apară și între cele dou a izbucnit un scandal de proporții, discutat, ulterior, și la alte televiziuni.

“Când s-a despărțit de primul soț, vreau să vă spun că a venit la mine acasă, și la soțul meu, care este la două comune de ea, acolo, la Vâlcea… Am consolat-o, am încurajat-o, i-am spus că nu e un capăt de țară, mă rog, nu am intrat în amănunte. Dar ea a zis: ‘pot să las niște lucruri la voi? Că nu am unde să stau deocamdată, dar mă duc la o prietenă și s-a dus la Ileana Ciuculete, Dumnezeu să o ierte. Bineînțeles că le-a lăsat la mine, le-a luat când a considerat că are unde să le ducă și, după un timp, s-a cuplat cu Bebe Mihu, care este un impresar de excepție. El, fiind căsătorit… Deci, de ce să fiu invidioasă? Ea a luat bărbatul altei femei, cu un copil, iar eu am o căsătorie neîntreruptă de 46 de ani. Așa, cu bune, cu rele, mi-am dus căsnicia, așa cum e normal când ai un copil. Deci, eu nu am cum să fiu invidioasă din niciun punct de vedere pe ea. Stau pe scenă de peste 55 de ani, înseamnă că m-a iubit Dumnezeu, publicul și voi, media.

Ce a deranjat-o pe ea? Că am fost invitată la o televiziune și, printre altele, m-a întrebat ce zic despre Maria care se plânge că are pensie mică. Am zis că ea nu se poate plânge că are pensie mică, pentru că ea, când eu am fost angajată de la 16 ani la Rapsodia Română, unde am muncit 35 de ani, a fost angajată scurt timp.

Cred că asta a deranjat-o foarte mult, dar noi ne-am mai întâlnit de nu știu câte zeci de ori de atunci. Putea să vină să îmi spună: Măi, Elena… . Nu am de ce să fiu invidioasă pe ea, pentru că eu am muncit, mi-am făcut repertoriul, aseară – când m-au bombardat telefoanele – eram la un studio unde îmi făceam cântece. Tot ce am sunt șlagăre, cunt cântece mele și le cântă lumea. Eu nu am luat cântecele nimănui, cum a luat ea de la Ioana Cristea și de la Maria Loga de la Târgu Jiu, deci mă pot uita în ochii oricărui solist pentru că nu am luat repertoriul de la niciunul. Eu mi-am făcut cântece, atâtea câte am, cunt cerute, sunt șlăgăroase, sunt iubită… Deci, Maria, te iubesc, te apreciez, ești harnică, dar nu mai minți! Îmi ești dragă oricum, ești haioasă! Poate pandemia asta… Marie, vorbește, dacă îți face bine!”, spunea, la vremea respectivă, Elena Merișoreanu pentru FANATIK.