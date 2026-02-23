Sport

Câți bani primește Adi Petre pentru cele 7 săptămâni de la Survivor România. Fostul fotbalist de la FCSB e plătit regește de Antena 1

Cu ce sumă s-a ales Adi Petre, după eliminarea de la Survivor România. Celebrul jucător de fotbal a rezistat mai multe săptămâni în competiția moderată de Adi Vasile.
Alexa Serdan
23.02.2026 | 14:15
Adi Petre a fost eliminat de la Survivor România. Sursa foto: Instagram.com
Adi Petre și-a luat rămas bun de la Survivor România, emisiune în care a rezistat 7 săptămâni. Descoperă în rândurile de mai jos câți bani primește pentru perioada petrecută în Republica Dominicană, departe de familia sa.

Suma primită de Adi Petre de la Survivor România

Fostul fotbalist de la FCSB, Adi Petre, a fost eliminat de la Survivor România. În episodul difuzat pe 22 februarie 2026 a pierdut duelul cu Lucian Popa, momentul emoționant fiind unul de impact atât pentru telespectatori, cât și pentru colegi.

De-a lungul celor 7 etape petrecute în jungla dominicană tânărul a avut parte de toată susținerea soției sale, Anastasia. Frumoasa șatenă i-a lăsat și un mesaj special, sportivul bucurându-se de un sprijin important.

Din păcate, jucătorul celor de la Concordia Chiajna a părăsit competiția, însă nu pleacă acasă cu mâna goală. Beneficiază de o sumă importantă din partea producătorilor de la Antena 1. Pentru că a rezistat 7 săptămâni se bucură de un câștig uriaș.

Pentru fiecare stagiu a încasat 2.000 de euro, conform cancan.ro. În total, Adi Petre a câștigat 14.000 de euro, echivalentul salariului pe care-l avea în perioada în care evolua pentru FCSB. Atacantul este un concurent câștigat pe toate planurile.

Mesajul lui Adi Petre după eliminarea de la Survivor România

Adi Petre a încercat să se impună la Survivor România încă din prima zi. Cu toate că a pierdut duelul fotbaliștilor, după ce a fost pus față în față pe Gabi Tamaș, era văzut de mulți drept un participant cu șanse mari în finală.

În prezent, fostul atacant de la FCSB este recunoscător pentru experiența trăită în Republica Dominicană. A dat totul până în ultima secundă, dar a plecat acasă cu sufletul plin și cu un dor uriaș pentru familia sa.

„Am luptat cu tot ce am avut – cu inima, cu ambiția, cu durerea și cu dorul. Am dat fiecare picătură de energie pe traseu, pentru echipă, pentru mine, pentru toți cei care au crezut în mine.

Am căzut, m-am ridicat și am arătat ce înseamnă să fii Războinic până la capăt. Dar dincolo de competiție, dincolo de orgolii și trofee, există ceva mai puternic decât orice: familia. 

Motivul pentru care aleg să plec este simplu și sincer – vreau să fiu lângă soția mea și lângă fetița mea. Dorul de ele a fost mai greu decât orice probă. Pentru mine, familia înseamnă totul.

Este locul unde sunt cu adevărat puternic, unde găsesc echilibru, iubire și sens. Plec cu fruntea sus, împăcat și recunoscător.

Am luptat cât am putut de tare, dar acum aleg să lupt pentru cel mai important lucru din viața mea: familia mea”, a scris Adi Petre, pe contul personal de Instagram, după ce a ieșit de la Survivor România.

