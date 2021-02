Alexandru Rafila a vorbit pe larg despre poziția ocupată în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății. Reprezentantul României a oferit detalii surprinzătoare cu privire la drumul care l-a dus până acolo și chiar a precizat ce beneficii financiare are în urma acestei funcții.

Acestea, în mod surprinzător, sunt aproape inexistente. Medicul precizează că nu îi este plătit un salariu pentru această funcție, îi sunt decontate doar cheltuielile de cazare și masă.

Alexandru Rafila a mai explicat, pe larg, și cum a ajuns să reprezinte țara noastră la organizația internațională care menține și coordonează situația sanitară la nivel mondial. Deputatul PSD a precizat și că regretă că România nu va putea beneficia mai mult de pe urma prezenței sale la OMS.

Câți bani primește Alexandru Rafila de la OMS. Detalii surprinzătoare despre medicul care reprezintă România

„N-am primit niciodată salariu de la OMS. Atunci când ești membru al Comitetului Permanent sau al Comitetului Executiv, în cazul deplasării la Geneva sau într-o altă destinație, unde au loc ședințele, sunt decontate cheltuielile de transport și o anumită diurnă care să acopere cheltuielile de cazare și masă”, a dezvăluit Alexadru Rafila la Digi24, potrivit Bzi.

El a povestit și cum a ajuns să reprezinte țara noastră la organizația internațională: „în anul 2014, am aplicat pentru poziția de membru în Comitetul Permanent al OMS-ului european, există niște cerințe de natură tehnică, CV, experiență, a existat și recomandarea din partea Ministerului Sănătății, dar acel CV are un anumit punctaj”.

„Am ocupat inițial, timp de 3 ani, o poziție în cadrul Comitetului Permanent al OMS-ului european, mandatul meu s-a terminat în 2018 și în 2018 am aplicat pentru Comitetul Executiv al Organizației în care ajung câteva persoane din fiecare regiune, din cele 6 regiuni, un total de 35 de membri la nivel mondial. (…) Sunt 194 de state care votează aceste propuneri”, a adăugat acesta.

Drumul până la OMS a fost, însă, unul lung: „e o poveste care a început în anul 2001. În 2001, m-am angajat în Ministerul Sănătății, lucram la Direcția de Sănătate Publică. Eu am fost inițial în delegații ale Ministerului Sănătății, am ajuns să și conduc delegațiile atât la Adunarea Mondială a Sănătății care are loc anual la Geneva, cât și la sesiunea biroului regional pentru Europa, care este la Copenhaga. Am făcut lucrul ăsta timp de mai mulți ani”.

„Încet, încet, am ajuns să cunosc mecanismele de funcționare ale acestei organizații și avantajele, dacă vreți, nu avantajele personale, ci avantajele pentru statele membre ale Organizației, care pot să beneficieze de expertiza tehnică care este esențială pentru designul unui sistem de sănătate corect.De sănătate publică, pe de o parte, dar și zona aceasta de acordare a serviciilor medicale, pentru că Organizația are două devize, care sunt foarte frumoase: să nu lași pe nimeni în urmă și accesul universal la servicii de sănătate”, a continuat medicul.

Alexandru Rafila își va încheia mandatul în luna mai a acestui an. El a precizat că și-ar fi dorit ca țara noastră să beneficieze mai mult de prezența lui în cadrul respectivei organizații: „cred că România a beneficiat, în repetate rânduri, de expertiza Organizației. Mie îmi pare rău că România nu a beneficiat mai mult de prezenta mea în Comitetul Executiv al OMS, pentru că sunt multe țări care au reușit modernizare sistemelor de sănătate utilizând expertiza Organizației”.

