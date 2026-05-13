Câți bani primește câștigătoarea Cupei României Betano, ediția 2026. U Craiova are o sumă uriașă garantată și de UEFA

Iulian Stoica
13.05.2026 | 22:51
U Cluj și Universitatea Craiova s-au întâlnit în finala Cupei României Betano, meci care a fost programat miercuri, 13 mai, de la ora 20:00, pe stadionul „Municipal” din Sibiu. Echipa care s-a impus a fost U Craiova, după loviturile de departajare. În urma acestui succes, oltenii și-au asigurat o sumă importantă de bani.

Câți bani primește U Craiova după câștigarea Cupei României Betano

După timpul regulamentar al întâlnirii, scorul a fost egal, astfel că meciul de pe „Municipalul” din Sibiu a cunoscut alte două reprize de prelungiri. Cum remiza a persistat, învingătoarea s-a decis la loviturile de departajare, astfel că trofeul Cupei României Betano a ajuns în tabăra celor de la Craiova. Totodată, elevii lui Filipe Coelho au adus o sumă impresionantă în club.

Federația Română de Fotbal a pus la dispoziție un fond total de premiere în valoare de 1,2 milioane de euro pentru actuala ediție a Cupei României Betano, iar U Craiova, prin ridicarea trofeului, a primit 240.000 de euro. Cealaltă finalistă, U Cluj, a avut deja garantată suma de 100.000 de euro, la care se vor adăuga bonusuri de câte 4.000 de euro pentru fiecare punct acumulat în faza grupelor.

Sumă importantă din cupele europene

Dincolo de recompensele financiare, miza competiției este importantă și din punct de vedere european. Câștigătoarea Cupei României Betano, U Craiova, a obținut calificarea în primul tur preliminar din UEFA Europa League, ceea ce îi garantează cel puțin patru meciuri continentale. Dacă va fi eliminată încă din această fază, echipa va continua în turul secund preliminar al Conference League. În situația în care oltenii se impun și în SuperLiga, locul din Europa League va reveni formației clasate pe poziția secundă în campionat.

Practic, câștigarea Cupei României Betano asigură cel puțin patru meciuri în competițiile europene. În cazul în care U Craiova ar fi eliminată în primul tur preliminar din UEFA Europa League și ulterior nu ar trece de turul al doilea preliminar din UEFA Conference League, atunci clubul ar avea garantată suma de 330.000 de euro.

O veste îmbucurătoare este că formația pregătită de Filipe Coelho va întâlni în primul tur al UEFA Europa League o câștigătoarea a Cupei dintr-un campionat mai modest, astfel că șansele de calificare cresc automat, iar banii primiți din cupele europene ar fi considerabil mai mulți. Până la competițiile continentale, U Craiova o va întâlni pe U Cluj în finala campionatului, duminică, 17 mai.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
