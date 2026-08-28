Câți bani primește, de fapt, Universitatea Craiova pentru transferul lui Anzor Mekvabishvili la Chicago Fire

ADVERTISEMENT

Anzor Mekvabishvili (25 de ani) este primul jucător de la Universitatea Craiova care se pregătește să plece de la echipă după eliminarea din play-off-ul Europa League în fața lui Ararat-Armenia. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate după meciul de la Erevan,

Câți bani primește Universitatea Craiova pentru transferul lui Anzor în MLS, la Chicago Fire

Site-ul nostru a aflat noi informații referitoare la situația internaționalului gruzin. Concret, în acest moment sunt șanse destul de mici ca el să facă parte din lotul oltenilor pentru meciul din Giulești cu Rapid de luni seară. Asta pentru că este de așteptat să plece cu destinația Statele Unite ale Americii chiar în acest weekend.

ADVERTISEMENT

Oficialii Universității Craiova au ajuns la un acord cu omologii lor de la Chicago Fire pentru ca transferul să se realizeze în schimbul sumei de trei milioane de dolari. Iar fotbalistul își dorește de asemenea foarte mult să facă acest pas. Astfel, singurele detalii rămase de pus la punct sunt cele privitoare la procentul păstrat de olteni dintr-un eventual viitor transfer al georgianului și la bonusurile de performanță care ar urma să fie stipulate în înțelegerea dintre cele două cluburi.

Oltenii primesc garantat trei milioane de dolari, dar forțează să ajungă la patru milioane de dolari, cu tot cu bonusuri și procent din revânzare

Așadar, oltenii insistă în prezent pentru un procent destul de însemnat dintr-o vânzare ulterioară a lui Anzor. De asemenea, își doresc ca în contract să fie trecute și bonusuri importante, în caz că mijlocașul devine un jucător important pentru Chicago Fire și, cu el în acest rol, americanii reușesc să obțină performanțe notabile, poate chiar să câștige la un moment dat titlul în MLS.

ADVERTISEMENT

Astfel, scopul conducătorilor clubului de pe „Ion Oblemenco” este să ducă suma totală de transfer undeva în jurul valorii de patru milioane de dolari. În cursul zilei de vineri, Anzor Mekvabishvili a participat alături de coechipierii săi la sesiunea de recuperare după meciul de joi seară din Armenia, iar în prezent așteaptă să primească „undă verde” pentru , chestiune care în acest moment este practic iminentă.