Câți bani primește Florin Prunea pentru participarea în emisiunea care înlocuiește Survivor la Pro TV. Fostul portar e plătit regește

ADVERTISEMENT

Fostul goalkeeper al Generației de Aur, Florin Prunea a acceptat o provocare inedită. Iată câți bani primește pentru participarea în emisiunea care înlocuiește Survivor la Pro TV. Fostul portar, în vârstă de 57 de ani, este plătit regește.

Câți bani primește Florin Prunea pentru o emisiune de la Pro TV

Survivor este un reality show la care au luat parte de-a lungul timpului nume importante din sport și din showbiz. De curând, emisiunea a fost scoasă din grila de la Pro TV, urmând a fi înlocuită cu alta la fel de interesantă.

ADVERTISEMENT

Conform unor informații din interiorul trustului din Pache Protopopescu, Florin Prunea va lua parte la aceasta. Se numește Desafio, însă în limba română ar putea să primească denumirea de Sfidarea sau chiar Provocarea.

Fostul portar a negociat foarte bine contractul înainte de a-l semna. Urmează să fie plătit foarte bine pentru competiția care se anunță a fi una excepțională. Potrivit , va încasa înainte de a pleca la filmări 7.000 de euro.

ADVERTISEMENT

De asemenea, pentru fiecare săptămână petrecută în cadrul show-ului va primi o altă sumă de bani. Momentan, nu se știe care este valoarea acesteia. nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului.

ADVERTISEMENT

Desafio, emisiunea care înlocuiește Survivor

Desafio, emisiunea care înlocuiește Survivor de la Pro TV, se filmează peste hotare. Producătorii au decis ca întreaga competiție să se desfășoare în Thailanda, acolo unde au fost trase cadre și pentru alte show-uri de renume.

Daniel Pavel este prezentatorul care va fi la cârma producției în care apare Florin Prunea. Legat de plecarea fostului portar a făcut publice câteva informații un jurnalist cunoscut. Radu Naum este cel care l-a dat de gol.

ADVERTISEMENT

Mărturia a fost făcută în cadrul emisiunii „Fotbal club”, difuzată la Digi Sport. Cu toate că moderatorul nu a oferit prea multe informații despre formatul de la Pro TV, se știe că este vorba de o emisiune de supraviețuire.

„În curând se duce să mănânce șobolani… Nu? Aaa, e secret! În curând se duce să înțepe arici, Florin Prunea… Noi toți mergem să înțepăm arici de mare”, a spus Radu Naum, în platoul în care se afla și , mai arată sursa citată anterior.

De ce a refuzat Florin Prunea emisiunea 40 de întrebări

Florin Prunea a luat parte recent la show-ul La bine și la Roast, emisiune care apare la Pro TV. Fostul portar nu l-a menajat deloc pe Adrian Mutu, însă la un moment dat a explicat de ce nu a dorit să meargă în platoul lui Denise Rifai.

Cunoscutul sportiv, în vârstă de 57 de ani, a dezvăluit că este o persoană sinceră și directă. A refuzat să meargă în platoul de la Kanal D pentru că nu știe să ascundă lucrurile, precizând că nu poate să mintă legat de absolut nimic.

„M-a sunat doamna Denise Rifai, dar am refuzat. Nu pot să mă duc la emisiunea aia. Nu pot să mint. Pune niște întrebări… Nu pot să mint. Nu sunt sensibil, chiar nu. Arunc totul în aer.

Eu știu că te duci și îți pune niște întrebări… Nu poți să minți. Când se uită în ochii tăi, ești gata. Spui și în plus. Pe cuvântul meu că m-a sunat”, a explicat Florin Prunea, relatează .