Câți bani primește Istvan Kovacs pentru delegarea la meciul Galatasaray – Atletico Madrid din Champions League

ADVERTISEMENT

Federația Română de Fotbal a informat în cursul zilei de luni că Istvan Kovacs a fost delegat din nou de UEFA la un meci important din Champions League. Este vorba despre partida de la Istanbul dintre Galatasaray și Atletico Madrid, programată să se dispute miercuri, 21 ianuarie, în cadrul etapei cu numărul 7 din faza principală a competiției.

Istvan Kovacs, delegat de UEFA la meciul Galatasaray – Atletico Madrid din Champions League. Câți bani primește arbitrul român

Kovacs urmează să fie ajutat la cele două margini de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în vreme ce rolul de arbitru de rezervă i-a revenit chiar fratelui său, Szabolcs. Un alt român, Cătălin Popa a fost repartizat în camera VAR, alături de Rob Dieperink din Olanda.

ADVERTISEMENT

Nu este vorba doar despre o nouă recunoaștere la nivel european a valorii de arbitru a lui Istvan Kovacs, ci pentru „centralul” din Carei această delegare aduce și o răsplată mai mult decât semnificativă din perspectivă financiară.

Până în prezent, UEFA nu a comunicat niciodată în totalitate în mod oficial baremurile de arbitraj pentru astfel de evenimente. Totuși, potrivit jurnaliștilor de la , un arbitru care conduce de la centru un astfel de meci din faza principală a Champions League ar ajunge să fie recompensat cu suma de 6.400 de euro.

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a încasat aproape 11.000 de euro după ce a arbitrat finala Champions League din sezonul trecut

Suma este valabilă și pentru fiecare joc din play-off, dar și din faza optimilor de finală. În sferturile de finală și semifinale, remunerația arbitrilor de centru pentru fiecare meci crește la 8.100 de euro. Marea finală este recompensată de către forul de la Nyon cu suma de 10.900 de euro. De altfel, după cum se știe deja foarte bine, chiar s-a aflat în această postură în sezonul trecut. Atunci, el a condus ultimul act de la Munchen dintre PSG și Inter Milano, meci câștigat de parizieni cu scorul de 5-0.

ADVERTISEMENT

De menționat că despre sumele respective se știe că au fost valabile în sezonul trecut de Champions League. Totuși, este destul de greu de crezut că aceste cifre se pot schimba foarte mult de la o stagiune la alta, astfel încât în principiu cele din acest sezon nu ar trebui în linii mari să fie departe de cele din stagiunea trecută.

Până acum în acest sezon, Istvan Kovacs a mai arbitrat trei meciuri din faza principală a UEFA Champions League: Olympiacos – Pafos 0-0, Villarreal – Juventus 2-2 și