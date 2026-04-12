Sport

Câți bani primește Istvan Kovacs pentru meciurile de la Cupa Mondială

Istvan Kovacs și alți doi arbitri români au fost delegați de FIFA la Cupa Mondială! Câți bani vor primi
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.04.2026 | 16:17
Cati bani primeste Istvan Kovacs pentru meciurile de la Cupa Mondiala
ULTIMA ORĂ
Câți bani primește Istvan Kovacs pentru meciurile de la Cupa Mondială. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs (41 de ani) a fost din nou delegat de FIFA la Cupa Mondială. Alături de el, la ediția din această vară din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic vor mai fi prezenți și alți doi arbitri români. Este vorba despre asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. La turneul final mondial precedent, cel din 2022 din Qatar, „centralul” originar din Carei a făcut de asemenea parte din lotul desemnat de forul internațional.

Câți bani va primi Istvan Kovacs pentru delegarea la Cupa Mondială

Doar că, din nefericire pentru el, atunci nu a fost ales să conducă de la centru vreo partidă, ci a avut doar rolul de al patrulea oficial la toate cele șapte jocuri la care a fost trimis. Așadar, în această vară s-ar putea consemna, pe tărâm nord-american, debutul său la Cupa Mondială. Având în vedere faptul că este vorba despre prima ediție în format extins, și implicit numărul de meciuri va fi considerabil mai mare decât până acum, respectiv 104, FIFA a decis, în mod firesc de altfel, să suplimenteze și numărul arbitrilor delegați.

ADVERTISEMENT

Așadar, s-a ajuns la 52 de centrali, 88 de asistenți și 30 de delegați în camera VAR, din toată lumea. Potrivit The Sun, un arbitru de centru va primi de la FIFA suma de 70.000 de dolari doar pentru includerea propriu-zisă pe listă. De asemenea, asistenții vor fi remunerați cu câte 25.000 de dolari fiecare. În plus, în ceea ce îi privește pe centrali, se va mai adăuga suma de 3.000 de dolari pentru fiecare meci arbitrat în faza grupelor, respectiv de 10.000 de dolari pentru o partidă condusă în fazele eliminatorii ale competiției. Acest barem a fost introdus de către FIFA încă de la ediția din 2018, cea din Rusia.

Cum au fost aleși arbitrii pentru Cupa Mondială 2026

Explicații pe larg în acest sens au fost furnizate chiar de către legendarul Pierluigi Collina (66 de ani), fostul mare arbitru italian, în prezent președintele Comisiei Arbitrilor din cadrul FIFA: „Arbitrii aleși sunt cei mai buni din lume. Fac parte dintr-un grup mai amplu care a fost monitorizat pe parcursul ultimilor trei ani.

ADVERTISEMENT
Au participat la seminare și au arbitrat la competițiile organizate de FIFA. De asemenea, prestațiile lor de la nivel național și internațional au fost evaluate constant. Arbitrii aleși au primit și vor continua să primească sprijin din partea preparatorilor noștri fizici și a staff-ului medical, atât fizioterapeuți, cât și psihologi. Obiectivul nostru este ca toți să fie pregătiți mental și fizic când vor ajunge la Miami, pe 31 mai”. 

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
