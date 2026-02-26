Câți bani primește lunar de la statul român Marius Urzică, singurul campion olimpic din istoria gimnasticii masculine românești. Suma recompensează din plin medalia de aur

ADVERTISEMENT

România a dat de-a lungul timpului mai multe nume de referință în gimnastica mondială. Fără îndoială, locul fruntaș îi revine ”Zeiței de la Montreal”, Nadia Comăneci. Dacă ne uităm spre masculin, avem și aici nume de referință. Unul dintre acestea este Marius Urzică. Singurul campion olimpic din istoria gimnasticii masculine românești primește o sumă importantă de bani de la stat pentru performanțele sale remarcabile.

Cât de mare a fost Marius Urzică în gimnastica românească și mondială. E ultimul gimnast din istorie care a primit nota 10 într-o competiție majoră

Nadia Comăneci, Daniela Silivaș, Simona Amânar, Lavinia Miloșovici, Andreea Răducan, Gina Gogean, Marian Drăgulescu, Marius Urzică, Dan Grecu, Dan Burincă sau Cătălina Ponor sunt doar câteva dintre numele mari pe care le-a dat România în gimnastica internațională.

ADVERTISEMENT

Din această listă, unii sportivi au câștigat tot ce este posibil la nivel intern, internațional (mondial, european) și olimpic. Un nume uriaș care se încadrează la această descriere este Marius Urzică. Ajuns la 50 de ani, fostul mare sportiv, născut pe 30 septembrie 1975 la Toplița, are un palmares de invidiat.

care a urcat echipa masculină a României pe podiumul olimpic, mondial și european. Urzică este singurul reprezentant al gimnasticii masculine din România care a câștigat aurul olimpic.

ADVERTISEMENT

Marius Urzică a participat la nu mai puțin de trei ediții ale Jocurilor Olimpice. Din niciun loc nu a venit acasă cu mâna goală. La toate întrecerile a urcat pe podium. Acesta a început să domine calul cu mânere încă din 1994, când a câștigat primul titlu mondial. Apoi, la Atlanta 1996 a câștigat argintul olimpic.

ADVERTISEMENT

Cea mai importantă pagină din istoria participărilor gimnaștilor din România la Jocurile Olimpice s-a scris în 2000. Atunci, a venit triumful și aurul lui Urzică, la Sydney. În urmă cu un sfert de secol, cu cel mai dificil și spectaculos exercițiu al finalei, cu execuția cea mai bună, românul a câștigat aurul la cal cu mânere.

Ce indemnizație are Marius Urzică, singurul campion olimpic din istoria gimnasticii masculine românești. Câți bani primește lunar de la statul român

La fel ca omologii săi din gimnastică implicați la alte aparate, dar cu rezultate uriașe la Europene, Mondiale și la Jocurile Olimpice, Marius Urzică . Suma de bani este calculată pe baza performanțelor sale (aur olimpic și mondial). Renta este stabilită conform legislației pentru campionii olimpici, raportată o serie de salarii medii brute pe economie.

ADVERTISEMENT

Conform informațiilor care sunt publice pe , pentru performanțele sale de excepție în gimnastică, Marius Urzică primește lunar 16.635 de lei (aproximativ 3.300 de euro). Este suma maximă pe care statul român o oferă foștilor sportivi.

La ora actuală, printre beneficiarii acestor rente se mai numără alți sportivi de renume, de talia lui Urzică. Aceștia sunt: Marian Drăgulescu, Nadia Comăneci, Sandra Izbașa, Ana Maria Popescu, Elisabeta Lipă sau Gabriela Szabo.

Cum a ajuns Marius Urzică un brand mondial. Două elemente de la cal cu mânere îi poartă numele

Marius Urzică este o legendă în acest sport olimpic pe care l-a practicat. El este ultimul gimnast din lume care a primit nota 10.00 la cal cu mânere. S-a întâmplat asta la Cupa Mondială de la Glasgow, în 2001.

În același timp, Marius Urzică este și singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești care a rămas în istoria acestui sport prin două elemente, care îi poartă numele, la paralele și la cal cu mânere.

”Cred că dificultatea elementelor executate de mine, pe care am încercat să le fac fără greşeală, mi-au atras renumele de ‘regele calului cu mânere’. Unele dintre elementele pe care le executam erau rar întâlnite la ceilalţi adversari ai mei”, spunea gimnastul, în 2010, pentru .