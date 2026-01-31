Câți bani primește pe lună Sandra Izbașa de la statul român. Campioana olimpică prezentă la Power Couple încasează o sumă foarte bună

ADVERTISEMENT

Retrasă din activitatea competițională în 2014, Sandra Izbașa primește în fiecare lună o sumă importantă de la statul român. Iată care este valoarea la care se ridică aceasta. Campioana olimpică de la Power Couple este în prezent antrenoare.

Renta viageră primită de Sandra Izbașa

Sandra Izbașa . Au trecut mulți ani de când a renunțat la cariera în gimnastică, însă statul român o răsplătește din plin pentru reușitele sale.

Lunar celebra campioană olimpică primește o rentă viageră destul de mare. Concurenta de la Power Couple, unde face echipă cu soțul său, Răzvan Bănică, este recompensată cu 3.300 de euro. Concret, încasează 16.635 de lei.

Conform , această rentă viageră încasată de frumoasa șatenă reprezintă suma maximă prevăzută de legislație pentru sportivii care au adus României rezultate excepționale pe plan internațional.

Valoarea rentei a fost înghețată în anul 2017, pentru 600 de sportivi români. Sumele nu vor crește până când legea nu va permite acest lucru. Sandra Izbașa nu are de ce să se teamă pentru că își completează veniturile.

Mai exact, are parte de un salariu pentru munca pe care o prestează la clubul CSA Steaua. Participanta de la Antena 1, care are o , este mândră de performanțele sale pe care acum le împărtășește cu cei care vor să calce pe urmele sale.

Ce spune Sandra Izbașa despre Power Couple

Sandra Izbașa rămâne în istorie drept gimnasta care a cucerit două medalii olimpice. Una dintre ele a fost câștigată la Beijing, în anul 2008, la proba la sol. A luat aur și la Londra, în 2012, de această dată la sărituri.

De asemenea, campioana deține cinci titluri europene și un argint mondial. Lăsând în spate cariera sportivă, vedeta a acceptat cu brațele deschise oferta de la Antena 1. E concurentă în competiția Power Couple, moderată de Dani Oțil.

„Ne surprindem de fiecare dată. Pe mine, m-a lăsat fără cuvinte Răzvan… Cum a reușit să se mobilizeze în situații tensionate pe care nu le-a mai făcut vreodată în viața asta. Descoperim, pe zi ce trece, că suntem «Power».

Mi-am dat seama că, indiferent dacă suntem buni individuali, cel mai important este faptul că trebuie să confirmăm prestațiile bune. Cel mai important este să fii bun în cuplu”, a spus Sandra Izbașa, despre experiența din Malta, scrie .

Îi este alături chiar partenerul de viață, nimeni altul decât nepotul lui Ștefan Bănică. Cei doi formează un cuplu solid, mutându-se sub același acoperiș după numai câteva zile de relație. S-au căsătorit în 2021, la 3 ani de la prima întâlnire.