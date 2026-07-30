Câți bani primește Universitatea Craiova de la UEFA. Diferență de milioane euro între grupele Europa League și Conference League. Exclusiv

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Cu visul Champions League spulberat de Levski Sofia, Universitatea Craiova are încă la dispoziție două opțiuni pentru a-și salva sezonul european. Iar sezon european pentru Universitatea înseamnă nu doar gloria sportivă a participării în faza ligii a competițiilor europene, ci și amortizarea investițiilor (deloc neglijabile!) pe care clubul le-a făcut în această vară.

Ce urmează pentru Universitatea Craiova, după eliminarea din UEFA Champions League

Eliminată din preliminariile UEFA Champions League, , în turul 3 preliminar al Europa League. Ipotezele de lucru sunt simple: calificarea înseamnă accederea în play-off Europa League, ceea ce garantează prezența în faza ligii, fie în Europa League (în cazul în care trece și de play-off), fie în Conference League. Așadar, dubla cu finlandezii este din nou una cu mare încărcătură financiară pentru trupa Universității.

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FANATIK a făcut , în ipoteza calificării în faza ligii unei competiții europene. Vă prezentăm aceste calcule, în două scenarii pentru fiecare competiție: scenariul sumei minime garantate (calificare în faza ligii, fără puncte acumulate), respectiv scenariul realist, acela în care Universitatea Craiova acumulează 8 puncte în grupă, cu 2 victorii și 2 egaluri din 8 partide. În toate scenariile, contabilizăm și sumele deja acontate de Universitatea Craiova prin parcursul de până acum. Desigur, pe lângă premiile UEFA, Craiova va încasa sume importante din rețeta de meci (bilete și alte venituri comerciale), dar și din bonificațiile acordate de sponsorii clubului.

Faza ligii UEFA Europa League! 5,2 milioane euro, suma minimă garantată pe care o poate încasa Universitatea Craiova

În acest scenariu, Craiova are garantate încasări UEFA în valoare de 5.207.000 euro, în structura de mai jos.

Sume deja acumulate în tururi preliminare – UCL 525.000 euro

Bonus calificare faza ligii – 4.310.000 euro

Value pillar – 297.000 euro

Bonus clasament – 75.000 euro

Faza ligii UEFA Europa League – scenariu realist pentru Universitatea Craiova: 7,6 milioane euro

Este un scenariu minim; realist, Craiova va face puncte. Chiar și așa, premiile UEFA vor acoperi sumele cheltuite în această campanie de transferuri. Un scenariu care poate fi pus în practică de clubul din Bănie. În acest scenariu, cu două victorii și două partide încheiate la egaliate, Craiova va încasa bonusuri UEFA în valoare de 7.635.000 euro, în următoarea structură.

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Sume deja acumulate în tururi preliminare UCL 525.000 euro

Bonus calificare faza ligii 4.310.000 euro

Bonus rezultate 1.200.000 euro

Value pillar 850.000 euro

Bonus clasament 750.000 euro

Diferența față de scenariul minim este dată de rezultatele obținute în grupă și, în consecință, de locul ocupat în clasament (presupunem locul 27). Craiova ar încasa 450.000 euro la victorie și 150.000 euro la meci egal, dar clasamentul final îi va aduce bonusuri suplimentare inclusiv la capitolul value pillar. Estimarea pentru value pillar este făcută prin raportare la profilul financiar și coeficientul UEFA al Craiovei, precum și la suma de 1,074 milioane de euro primită de FCSB din value pillar în Europa League 2024/25. Craiova ar avea, în mod normal, o poziție mai slabă decât FCSB în clasamentul coeficienților europeni. În schimb, componenta legată de piața TV din România ar fi comparabilă. Din acest motiv, o estimare prudentă este undeva în jurul a 850.000 euro. În ceea ce privește bonusul de clasament, fiecare loc câștigat e răsplătit cu 75,000 euro, astfel încât oltenii ar cumula la acest criteriu un total de 750.000 euro.

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Faza ligii UEFA Conference League – suma minimă garantată pentru olteni: 3.98 milioane euro

Suma totală e una excelentă pentru un club din SuperLiga, cheltuielile de transfer ar fi acoperite cu brio, iar rezultatele din competiție ar putea crește cota unor jucători. Același scenariu minimal; Craiova are garantate încasări UEFA în valoare de 3.984.000 euro, în structura de mai jos.

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Sume deja acumulate în tururi preliminare 700.000 euro

Bonus calificare faza ligii 3.170.000 euro

Value pillar 86.000 euro

Bonus clasament 28.000 euro

Faza ligii UEFA Conference League – scenariu realist: 5,6 milioane euro

Evident, este greu de crezut că Universitatea nu va face puncte în eventualitatea calificării în faza ligii a UEFA Conference League. Este însă un scenariu care ne oferă o indicație cu privire la cuantumul minim al premiilor UEFA. Un scenariu care pleacă tot de la premiza celor două victorii, combinate cu două rezultate de egalitate în grupă, care ar conduce la o clasare în jurul poziției 22 la finalul grupei. În Conference, Craiova ar încasa 400.000 euro la victorie și 133.000 euro la meci egal, iar clasamentul final îi va aduce și în această competiție bonusuri suplimentare (clasament și value pillar).

În acest scenariu, premiile totale de 5.6 milioane euro ar avea următoarea structură:

Sume deja acumulate în tururi preliminare 700.000 euro

Bonus calificare faza ligii 3.170.000 euro

Bonus rezultate 1.066.000 euro

Value pillar 250.000 euro

Bonus clasament 420.000 euro

Cum fiecare poziție câștigată în clasamentul final e premiată cu 28.000 euro, Craiova ar fi eligibilă pentru un bonus de clasament de peste 400.000 euro. În ceea ce privește value pillar, fondul total din Conference League este de 57 de milioane de euro, față de 198 de milioane de euro în Europa League. Pentru un club românesc cu un coeficient european relativ redus, o estimare prudentă este de aproximativ 250.000 euro. Desigur, valoarea finală va depinde de numele celor 36 de cluburi participante, piețele TV reprezentate și clasamentele UEFA ale respectivelor cluburi.

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Având în vedere valoarea lotului și sumele cheltuite pentru achiziții în această vară, aceasta este, cel mai probabil, varianta minim acceptabilă pentru conducerea Universității. Este o variantă mult sub visul UCL, dar prin care, vorba tribunei, Craiova “își scoate banii”. Iar în funcție de valoarea cluburilor calificate, zestrea de puncte (și implicit poziția în clasament) se poate îmbunătăți.