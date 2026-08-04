Câți bani primește Universitatea Craiova pentru drepturile tv ale meciului retur cu KuPS. Exclusiv

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Universitatea Craiova se pregătește pentru dubla cu KuPS, din turul al treilea preliminar al Europa League. Oltenii vor încerca să obțină calificarea în play-off-ul competiției, ultimul obstacol înaintea fazei principale. FANATIK a aflat și câți bani va încasa clubul din Bănie din vânzarea drepturilor TV pentru manșa retur, care se va juca pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Dubla KuPs – Universitatea Craiova se vede la TV!

Prima partidă este programată joi, în Finlanda, în timp ce returul se va disputa . Pe hârtie, Universitatea Craiova pleacă favorită la calificare, iar ambele confruntări vor putea fi urmărite în România la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Inițial, Pro TV a anunțat că meciul tur dintre KuPS și Universitatea Craiova va fi transmis în România exclusiv pe platforma Voyo. astfel că partida va putea fi urmărită și la televizor.

Universitatea Craiova încasează 40.000 de euro pentru returul cu KuPS

Din informațiile obținute de FANATIK, Universitatea Craiova va încasa aproximativ 40.000 de euro din cedarea drepturilor de televizare pentru partida retur, disputată pe teren propriu. Echipa gazdă negociază direct cu televiziunile interesate de achiziționarea drepturilor de difuzare.

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În cazul meciului tur, situația este diferită. Din informațiile FANATIK, Digi Sport și Prima Sport nu au plătit niciun ban pentru drepturile confruntării din Finlanda. Cele două posturi au ajuns la un acord de tip barter cu deținătorii drepturilor TV din Finlanda, părțile făcând schimb de semnal pentru cele două manșe ale dublei.

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Astfel, televiziunile din România pot transmite gratuit partida de la Kuopio, iar în schimb au oferit semnalul pentru returul de la Craiova. În aceste condiții, clubul oltean va încasa doar suma aferentă comercializării drepturilor TV pentru meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco”, aproximativ 40.000 de euro.