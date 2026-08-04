Câți bani primește Universitatea Craiova pentru drepturile tv ale meciului retur cu KuPS. Exclusiv

Universitatea Craiova se pregătește pentru dubla cu KuPS, din turul al treilea preliminar al Europa League. Oltenii vor încerca să obțină calificarea în play-off-ul competiției, ultimul obstacol înaintea fazei principale. FANATIK a aflat și câți bani va încasa clubul din Bănie din vânzarea drepturilor TV pentru manșa retur, care se va juca pe stadionul „Ion Oblemenco”.
Prima partidă este programată joi, în Finlanda, în timp ce returul se va disputa peste o săptămână, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Pe hârtie, Universitatea Craiova pleacă favorită la calificare, iar ambele confruntări vor putea fi urmărite în România la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Inițial, Pro TV a anunțat că meciul tur dintre KuPS și Universitatea Craiova va fi transmis în România exclusiv pe platforma Voyo. Până la urmă, însă, drepturile de difuzare au fost achiziționate de Digi Sport și Prima Sport, astfel că partida va putea fi urmărită și la televizor.
Din informațiile obținute de FANATIK, Universitatea Craiova va încasa aproximativ 40.000 de euro din cedarea drepturilor de televizare pentru partida retur, disputată pe teren propriu. Echipa gazdă negociază direct cu televiziunile interesate de achiziționarea drepturilor de difuzare.
În cazul meciului tur, situația este diferită. Din informațiile FANATIK, Digi Sport și Prima Sport nu au plătit niciun ban pentru drepturile confruntării din Finlanda. Cele două posturi au ajuns la un acord de tip barter cu deținătorii drepturilor TV din Finlanda, părțile făcând schimb de semnal pentru cele două manșe ale dublei.
Astfel, televiziunile din România pot transmite gratuit partida de la Kuopio, iar în schimb au oferit semnalul pentru returul de la Craiova. În aceste condiții, clubul oltean va încasa doar suma aferentă comercializării drepturilor TV pentru meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco”, aproximativ 40.000 de euro.