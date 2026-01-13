Câți bani primește Xabi Alonso după plecarea de la Real Madrid. Antrenorul, aproape să încaseze o avere

ADVERTISEMENT

Lumea fotbalului a fost șocată de despărțirea dintre Real Madrid și antrenorul Xabi Alonso, anunțată de „galactici” la o zi după eșecul suferit contra Barcelonei în finala Supercupei Spaniei (2-3). Presa iberică a dezvăluit că tehnicianul nu și-a dorit să plece, „inițiativa” din acest punct de vedere fiind a conducerii, iar situația unor eventuale despăgubiri nu este clară.

Va fi despăgubit Xabi Alonso după plecarea de la Real Madrid?

Real Madrid a anunțat în comunicatul oficial privind despărțirea de Xabi Alonso faptul că aceasta s-a produs „de comun acord”, antrenorul nefiind demis. Așadar, nu este clar dacă acesta va fi despăgubit de către club, aspect subliniat și de presa din Spania. „Real Madrid a decis să schimbe antrenorul în timpul sezonului și a făcut acest lucru printr-un comunicat scurt. Doar trei paragrafe pentru a anunța plecarea celui care era anunțat drept o mare achiziție în urmă cu șase luni.

ADVERTISEMENT

Un comunicat cu un mesaj interesant, ‘de comun acord’. Aceste cuvinte doresc să exprime, în primul rând, că aceasta nu este o demitere, dar lasă deschisă întrebarea dacă este într-adevăr așa, iar aceste două cuvinte implică faptul că antrenorul nu va fi despăgubit”, au notat cei de la . Publicația germană precizează că Alonso avea un salariu de 8-9 milioane de euro pe sezon, așadar rezilierea ar putea să coste aproximativ 15 milioane de euro, însă nu este clar în acest moment dacă Xabi Alonso va și încasa această sumă.

Cum s-a produs despărțirea dintre Real Madrid și Xabi Alonso

Jurnaliștii spanioli au dezvăluit și contextul în care s-a produs . Xabi Alonso nu și-ar fi dorit să plece de la Real, însă a fost contactat de cei din conducere, care l-ar fi convins. „Plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid s-a produs după o decizie luată de către club. Deși anunțul oficial se referă la o despărțire de comun acord, realitatea este că prima mișcare a fost făcută de către club. Xabi nu avea nicio intenție de a demisiona sau de a pleca, dar clubul l-a contactat pe antrenor și a prezentat plecarea sa ca pe o posibilitate reală.

ADVERTISEMENT

Xabi Alonso, deși nu a inițiat ședința și nu avea intenția de a pleca, a înțeles situația. Zgomotul generat în ultimele săptămâni despre viitorul său și sentimentul că proiectul se apropia de sfârșit a avut un impact major asupra deciziei finale. Așadar, a acceptat propunerea clubului și a fost de acord cu plecarea, încheind un capitol care a început cu entuziasm dar s-a terminat cu dificultăți interne și o lipsă de rezultate”, au transmis cei de la .

ADVERTISEMENT

Ce rezultate a avut Xabi Alonso pe banca lui Real Madrid

Xabi Alonso a pregătit-o pe Real Madrid în 34 de partide, iar bilanțul său a fost de 24 de victorii, 4 remize și 6 eșecuri. Din nefericire pentru tehnicianul spaniol, 7 dintre cele 10 rezultate nefavorabile au sosit începând din luna noiembrie, iar a jucat un rol decisiv în decizia conducerii.