Câți bani produce un clasic Barcelona – Real Madrid. Cifre amețitoare!

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. Duelul cu Real Madrid, ar putea aduce până la 20 de milioane de euro din ticketing, potrivit cotidianului catalan ARA. Partida se dispută pe un Spotify Camp Nou cu o capacitate de 62.652 de spectatori în configurația actuală. Stadionul funcționează încă la aproximativ 60% din capacitatea de aproape 105.000 de locuri prevăzută la finalul lucrărilor.

Abonamente de 547 de euro, locuri VIP de 8.000 de euro și tricouri de peste 1 milion de euro

Reperul financiar pe care îl avem astăzi este Clásico din mai 2026. Presa spaniolă (AS si Mundo Deportivo) a indicat atunci încasări de aproximativ 16,5 milioane euro. Pentru meciul de duminică, perspectiva unui nou record este oferită de extinderea zonei VIP a stadionului și prețurile biletelor.

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Cu trei zile înaintea meciului, Mundo Deportivo relata că biletele obișnuite rămase costau între 1.109 și 2.099 de euro. În oferta VIP, prețurile porneau de la 2.400 de euro și ajungeau la 8.000 de euro pentru locurile din spatele băncilor de rezerve. Sunt tarifele disponibile în acel moment, întrucât Barcelona aplică prețuri dinamice la vânzarea biletelor. Abonamentele de sezon costă la Barcelona între 547 și 1.442 de euro și includ meciuri din LaLiga, Cupa Spaniei și Champions League. La finalul sezonului 2025/26, aproximativ 40.000 de membri dețineau abonamente de sezon pentru Camp Nou, potrivit Mundo Deportivo.

Plusul comercial cel mai important oferit de noua configurație a stadionului este oferta de hospitality. Din octombrie, al doilea inel oferă patru rânduri VIP în jurul stadionului, față de unul sau două anterior. Barcelona poate astfel monetiza mai bine cererea pentru locuri și servicii premium și din acest tip de locuri se așteaptă un plus important față de sezonul precedent. Pachetul VIP Premium (care costă între 2.400 și 8.000 euro) pentru Clásico include loc premium, salon VIP, bufet și băuturi.

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, Barca oferă spre vânzare și o colecție specială de tricouri: FC Barcelona × Spotify × GOLF WANG, asociată artistului Tyler, The Creator. Clubul a anunțat o ediție limitată de 1.899 de tricouri, 22 semnate de jucători și jucătoare și alte 11 semnate de artist. Prețurile anunțate variază între 499,99 de euro pentru ediția Player’s Edition și 2.999,99 de euro pentru versiunile semnate. Deasemeni, fără legătură cu derby-ul în sine, presa catalană indică faptul că Barca încasează de la Spotify 65 de milioane de euro anual pentru tricourile de joc ale echipelor (masculin și feminin) și alte 10 milioane pentru echipamentul de antrenament.

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Camp Nou, un stadion de 1,5 miliarde de euro

Totuși, pentru a evalua corect încasările din zi de meci ale Barcelonei, ele trebuie să fie obligatoriu puse în contextul costului total de renovare al stadionului. Fondul Espai Barça (structura financiară prin care se finanțează proiectul de modernizare a infrastructurii Barcelonei, în centrul căruia se află renovarea Camp Nou) a anunțat că la 30 iunie 2026 efectuase plăți de 1.162,89 milioane de euro pentru proiect. Culemanía (o publicație independentă de clubul blau-grana) estimează că transformarea stadionului va depăși la final 1,5 miliarde de euro.

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Termenul inițial de finalizare (în cursul anului 2026) a fost deja depășit în condițiile în care mai sunt de finalizat inelul 3 al stadionului și acoperișul. Calendarul prezentat de vicepreședintele economic Ferran Olivé indică finalizarea lucrărilor în sezonul 2028/29, iar montarea acoperișului va presupune o nouă mutare temporară a echipei pe stadionul olimpic în prima parte a sezonului 2027/28.

Aproape 105.000 de locuri și o țintă de venit de 420 de milioane de euro pe an

La capcitate sa maximă, Camp Nou va putea primi aproape 105.000 de spectatori, cu peste 42.000 mai mult decât în prezent. Noua copertină de 48.000 de metri pătrați va acoperi toate locurile din stadion și va găzdui 18.000 de metri pătrați de panouri fotovoltaice iar cel de-al treilea inel va oferi spații și servicii noi. Proiectul prevede un dublu inel VIP între al doilea și al treilea nivel și plasează magazinului și muzeul clubului în zona tribunei principale. Miza economică este creșterea veniturilor din bilete, loje, hospitality, magazine, muzeu și servicii oferite pe tot parcursul anului.

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Potrivit Culemanía, obiectivul de venit al Barcelonei este de aproximativ 420 de milioane de euro anual din exploatarea stadionului începând cu sezonul 2028/29. Clásico de duminică oferă așadar doar o primă indicație a potențialului comercial al arenei renovate, în varianta sa finală.