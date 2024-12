Câți bani s-au dat la lăutari în ziua nunții lui Jador cu Oana Ciocan de la Survivor. Bogdan Mocanu: „M-am speriat dimineață când m-am uitat”

Bogdan Mocanu a mărturisit, în premieră, pentru FANATIK că, deși nunta lui Jador cu Oana Ciocan a fost una restrânsă, asta nu înseamnă că nu s-a aruncat cu bani la lautari. Ba din contră, atât de bine s-a simțit că de dimineață s-a speriat când și-a dat seama câte mii a dat celor care au întreținut atmosfera.

S-a aruncat cu bani la lăutari în ziua nunții lui Jador cu Oana Ciocan de la Survivor

După o relație de un an de zile, Într-un decor de vis, în nuanțe de alb și albastru, înconjurați de maximum 50 de invitați, cei doi au spus cel mai important ”DA” al vieții lor.

Bogadan Mocanu, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Jador, deși erau certați, și-a călcat pe suflet și i-a fost alături viitorului tătic. În exclusivitate, pentru FANATIK, acesta ne-a dezvăluit de ce nu are poze cu mirii, dar și cum a decurs întregul eveniment.

„Nu prea am filmat pentru că m-am distrat, dar și pentru că nu și-au dorit nici mirii. Nunta a fost super din toate punctele de vedere. Nu s-a simțit ca o nuntă, ci ca o petrecere în familie. Eu am ajuns mai târziu, dar sincer, obiceiuri nu am văzut. Mâncarea a fost super bună. Au avut fructe de mare, vită, orice. Chiar a fosr super mișto pe partea asta”, a povestit Bogdan Mocanu.

„M-a invitat prin cineva pentru că el este la block și acum, după nuntă”

încât toată lumea a aflat, mai devreme sau mai târziu, de ele. Deși, îi leagă o prietenie lungă, fostul concurent de la Puterea Dragostei mărturisește că l-a blocat pe interpretul de manele. Cu toate acestea, nu a putut să nu-i fie alături în cea mai importantă zi. Așa se face că, la nunta lui, Jador și-a cerut iertare și s-a luat în brațe cu bunul lui tovarăș, Bogdan.

„Nași le-au fost Moroșanu cu soția lui, Georgiana. Nu au avut invitați persoane publice sau foști concurenți de la Survivor. Singurii cunoscuți sau fost nașii și noi, câțiva prieteni. Evenimentul a avut loc la Bacău.

Invitația nu mi-a trimis-o, m-a invitat prin cineva pentru că el este la block și acum, după nuntă. S-a bucurat când a văzut că am ajuns acolo. Am lăsat ca totul să decurgă de la sine. Ne-am făcut așa, cumva, că nu au existat acele discuții aprinse dintre noi. Și-a cerut iertare, la un moment dat, după ce s-a îmbătat. Ne-am luat în brațe”, a explicat fostul concurent de la Puterea Dragostei.

Câți bani s-au dat la lăutari în ziua nunții lui Jador cu Oana Ciocan: „Eu m-am speriat…”

Jador, deși este unul dintre cei mai apreciați maneliști de la noi din țară la momentul actual, nu și-a dorit o nuntă cu sute de invitați. Din contră, aproximativ 50 de invitați au avut cei doi foști concurenți de la Survivor România la petrecerea care, a fost una faraonică, conform celor spuse de Bogdan Mocanu.

De asemenea, Bogdan ne mai dă câteva detalii din casă, și anume, că toată lumea prezentă a aruncat cu bani pe unchiul și sora lui Jador. Aceștia fiind responsabilizați cu întreținerea atmosferei pe tot parcursul evenimentului.

„Am făcut dedicații continuu. Au cântat unchiul și sora lui. Nu a fost cu dar, s-au sper că nu a fost cu dar, că eu nu am lăsat nimic. În schimb, am dat foarte, foarte mulți bani la dedicații. Eu m-am speriat dimineață când m-am uitat (n.r. râde). Și nu doar eu, toată lumea. A meritat, chiar a fost foarte frumos”, a precizat Bogdan Mocanu, pentru FANATIK.