Câți bani se câștigă pe TikTok, în România. Sumele amețitoare produse de influencerii folosiți în campania electorală

Suntem în secolul 21, iar tehnologia a avansat foarte mult în comparație cu anii din urmă. În momentul de față, rețelele de socializare au ajuns principala sursă de venit a multor tineri, iar sumele sunt din ce în ce mai mari.

TikTok, sursa de venit a multor utilizatori

este o aplicație ce se încadrează în categoria rețelelor de socializare. A fost lansat pentru prima dată în China, în 2016. Un an mai târziu, în 2017, TikTok a luat cu asalt și restul țărilor, printre ele numărându-se și România.

ADVERTISEMENT

La începuturile sale aceasta era folosită doar pentru divertisment, însă cu timpul a devenit o sursă de venit pentru mulți utilizatori, majoritatea influenceri și persoane publice cunoscute.

Alții au reușit să își croiască un drum în viață prin intermediul acestui fenomen, ajungând atât de populari, încât au avut și apariții televizate.

ADVERTISEMENT

Câți bani se câștigă din TikTok

Precizam în rândurile de mai sus faptul că TikTok le-a schimbat viața multora, în sensul pozitiv vorbind. Cum? Ei bine, de când fondatorii aplicației au introdus monetizarea vizualizărilor și nu numai, multe persoane au avut șansa să aibă un venit în plus.

Pe lângă banii din vizualizări, utilizatorii primesc bani și din live-urile pe care le fac pe TikTok, din donațiile celor care vizualizează, mai exact.

ADVERTISEMENT

Desigur, nu toată lumea este eligibilă să facă bani din această rețea de socializare. Pentru ca monetizarea să fie activă pe un cont din aplicație, creatorii de conținut trebuie să aibă un anumit număr de urmăritori. Acest lucru necesită depunerea unui efort.

Cei care au cele mai mari câștiguri financiare de pe urma TikTok-ului sunt influencerii și persoanele publice, ori utilizatorii care au reușit aibă un număr semnificativ de urmăritori și vizualizări.

ADVERTISEMENT

Dani Mocanu a câștigat sume mari din TikTok

Printre persoanele cunoscute care au făcut bani frumoși din TikTok se numără Feraru, Makaveli, Allin, George Pian, fiind unii dintre cei mai activi pe live-urile aplicației.

Spre exemplu, în urmă cu doi ani, un utilizator a pentru a afla cât câștigă persoanele populare din TikTok. Acesta a folosit o aplicație specială pentru convertirea coins-urilor în dolari.

La vremea respectivă, Allin avea un câștig săptămânal de 8.892 de dolari, pe când Feraru reușise să adune 9.938 de dolari. Acestea ar fi sume câștigate din live-uri. Desigur, sunt doar niște exemple estimative făcute de unul dintre creatorii de conținut.

Nici nu a rămas de-o parte la acest capitol. A fost o perioadă în care artistul era foarte activ pe rețeaua de socializare. Anul trecut chiar el mărturisea, pe un live TikTok, că a reușit să adune suma 250 de mii de dolari, prin intermediul acestui fenomen.

„TikTok mi-a adus și mei foarte mulți bani. De când am intrat pe TikTok am făcut undeva la 250 de mii de dolari. Eu sunt foarte sincer și transparent”, a spus Dani Mocanu, în urnă cu un an.

Și cum recent a fost o campanie electorală tumultoasă, toate numele renumite au fost mobilizate pentru susținerea unui candidat la prezidențiale. Au existat live-uri și clipuri masive pe această temă, iar numărul de vizualizări a crescut semnificativ. Evident, serviciile nu au fost prestate cu titlu gratuit. Sumele de bani care le-au intrat în buzunar celor care s-au implicat în problemele politice au fost considerabile, unii dintre ei făcând chiar obiectul unor dosare penale referitoare la modul în care au fost finanțate campaniile electorale.