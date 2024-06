Câți bani se dau în alte țări pentru returnarea ambalajelor SGR. Și românii care călătoresc pot beneficia de această garanție. Sumele sunt mai mari de 50 de bani

Câți bani se dau în alte țări pentru returnarea ambalajelor SGR. Românii par să răspundă pozitiv apelului de a înapoia de 50 de bani. Care este situația în alte state?

Câți bani se dau în alte țări pentru returnarea ambalajelor SGR

În primele cinci luni de funcționare a Sistemului de Garanție-Returnare, românii au returnat circa 250 de milioane de ambalaje SGR, din totalul de 1,5 miliarde a produse puse pe piață. Însă, observăm că în alte țări se oferă o sumă mai mare de bani pentru returnarea ambalajelor.

ADVERTISEMENT

De exemplu, Irlanda, o țară care a lansat sistemul de garanție-returnare după România, și anume în februarie 2024, oferă 15 eurocenți oamenilor pentru returnarea ambalajelor. Adică 0,75 de lei, iar această sumă este dată în cazul recipientelor între 150 ml și 500 de ml.

Dacă vorbim de sticle ce au între 500 ml și trei litri se dau 25 de eurocenți, adică 1,25 lei. Astfel, observăm că în România se încasează, probabil cele mai mici sume pentru returnarea ambalajelor SGR.

ADVERTISEMENT

În Germania, sistemul funcționează diferit. Astfel că oamenii pot returna și sticle de sticlă, pentru care primesc 0,08€, iar pentru sticlele de plastic primesc 25 de eurocenți, cum se întâmplă și în Irlanda, așa cum arată un utilizator pe platforma Reddit.

În Țările de Jos, locuitorii primesc 25 de eurocenți pentru sticlele de plastic și 10 eurocenți pentru cele de sticlă. De altfel, în Ungaria se dau 13 eurocenți pentru recipientele ce au până la trei litri.

ADVERTISEMENT

Câte centre regionale există în România

În luna aprilie, o delegație a Asociației Sistemelor de Garanție-Returnare din Europa (DRS – The Association of Deposit and Return Systems) s-a aflat într-o vizită de lucru în România. Evenimentul a fost prezentat de RetuRo, administratorul SGR din România.

Mai mulți reprezentanți DRS din țări precum Irlanda, Danemarca, Autria, Țările de Jos sau Ungaria au discutat despre impactul pe care SGR l-a avut în fiecare stat. S-a vorbit despre atitudinea cetățenilor privind sistemul și cum pot fi făcute îmbunătățiri la nivel european.

ADVERTISEMENT

Amintim că în , în următoarele localități: Bonțida, județul Cluj, Giarmata, județul Timiș, Brașov și Otopeni, în Ilfov. Alte centre vor fi deschise în următoarele luni în Ploiești, Bacău și Dolj.