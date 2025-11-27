News

Câți bani se învârt la Buzău, unde Marcel Ciolacu vrea să fie șef. Topul celor mai sărace și bogate județe din România în 2025

Care sunt cele mai sărace și bogate județe din România în 2025 și pe ce loc se află Buzăul, loc unde Marcel Ciolacu vrea să fie șef? Clasamentul e plin de surprize!
Dan Suta
27.11.2025 | 15:43
Cati bani se invart la Buzau unde Marcel Ciolacu vrea sa fie sef Topul celor mai sarace si bogate judete din Romania in 2025
SPECIAL FANATIK
Topul celor mai bogate și sărace județe. Ce loc ocupă Buzău, județul unde vrea să fie șef Marcel Ciolacu. Foto-montaj: FANATIK
Marcel Ciolacu vizează funcția de șef la Buzău, județ în care au loc alegeri pe 7 decembrie după ce postul din fruntea Consiliului Județean a fost vacantat, fostul conducător, Lucian Romașcanu, ocupând un scaun la Curtea Europeană de Conturi. Cu această ocazie, FANATIK a realizat clasamentul celor mai bogate și sărace județe din țara noastră: pe ce loc se află Buzăul lui Ciolacu și în ce zone au crescut substanțial veniturile anul ăsta?

Câți bani se învârt la Buzău, unde Marcel Ciolacu vrea să fie șef. Topul celor mai bogate și sărace județe din România. Locul 1, o mare surpriză

Fostul premier al României candidează pentru funcția de președinte al CJ Buzău, cursă electorală în care s-au înscris și Mihai Răzvan Moraru (PNL-USR) și Alin Ștefănăniță (AUR), printre alții. La capitolul bani, județul Buzău se află pe locul 29 la nivel național, Consiliul Județean bazându-se pe venituri totale de 419,08 milioane de lei.

Anul acesta, în Buzău s-au cheltuit 520 de milioane de lei. Cei mai mulți dintre bani s-au dus pe sănătate (260 milioane), asigurări și asistență socială (95 milioane) și cultură (50 milioane). Dacă ne uităm la sursa veniturilor în regiunea în care candidatul PSD Marcel Ciolacu vrea să fie administrator principal, acestea variază destul de mult. Din cei 419 milioane încasați la nivel județean, 142 milioane provin din prestări servicii, iar 115 milioane din taxe și impozite locale. Față de anul 2024, veniturile sunt mai mici (atunci a fost raportată o sumă totală de 505 milioane lei), dar aici facem o precizare: datele pe care vi le prezentăm sunt valabile până în luna septembrie, deci ele pot evolua până la finalul anului și raportul final.

Cum stau cu banii celelalte județe ale României? Exceptând capitala țării, în 2025 lucrurile arată destul de interesant. Ilfovul stă mai prost la capitolul venituri decât Satu Mare, Dolj, Suceava sau Neamț.

Satu Mare, peste Ilfov, Timiș sau Bihor la încasări de venituri până în luna septembrie 2025

FANATIK vă prezintă, mai jos, topul integral (de la județul cu cele mai mari venituri până la ultimul loc):

  • Locul 1: Iași – 1,04 miliarde lei;
  • Locul 2: Cluj – 979,22 milioane lei;
  • Locul 3: Constanța – 972,72 milioane lei;
  • Locul 4: Maramureș – 811,96 mil;
  • Locul 5: Galați – 798,79 mil;
  • Locul 6: Mureș – 782,94 mil;
  • Locul 7: Argeș – 771,61 mil;
  • Locul 8: Brașov – 750,83 mil;
  • Locul 9: Prahova – 743,84 mil;
  • Locul 10: Bacău – 725,59 mil;
  • Locul 11: Arad – 716,73 mil;
  • Locul 12: Suceava – 685,56 mil;
  • Locul 13: Sibiu – 684,31 mil;
  • Locul 14: Dâmbovița – 662,39 mil;
  • Locul 15: Dolj – 650,67 mil;
  • Locul 16: Satu Mare – 624,86 mil;
  • Locul 17: Neamț – 553,73 mil;
  • Locul 18: Timiș – 544,2 mil;
  • Locul 19: Ilfov – 541,31 mil;
  • Locul 20: Hunedoara – 539,32 mil;
  • Locul 21: Bihor – 530,07 mil;
  • Locul 22: Botoșani – 505,19 mil;
  • Locul 23: Alba – 503,39 mil;
  • Locul 24: Vâlcea – 498,37 mil;
  • Locul 25: Bistrița-Năsăud – 488,42 mil;
  • Locul 26: Sălaj – 476,39 mil;
  • Locul 27: Vaslui – 473,96 mil;
  • Locul 28: Tulcea – 444,55 mil;
  • Locul 29: Olt – 443,68 mil;
  • Locul 30: Buzău – 419,08 mil;
  • Locul 31: Harghita – 404,88 mil;
  • Locul 32: Mehedinți – 391,08 mil;
  • Locul 33: Brăila – 386,34 mil;
  • Locul 34: Gorj – 381,73 mil;
  • Locul 35: Ialomița – 342,71 mil;
  • Locul 36: Călărași – 324,71 mil;
  • Locul 37: Teleorman – 319,38 mil;
  • Locul 38: Vrancea – 315,15 mil;
  • Locul 39: Caraș Severin – 305,9 mil;
  • Locul 40: Giurgiu – 288,75 mil;
  • Locul 41: Covasna – 275,95 mil.

Doljul a accesat cele mai multe fonduri europene

Dacă ne raportăm, însă, la banii pe care județele i-au atras din fonduri europene, aici topul se schimbă, din nou. Într-o ierarhie a zonelor din România care au accesat cei mai mulți bani, Doljul este fruntaș, potrivit unei analize făcute de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În Dolj, s-au semnat contracte în valoare de 1,68 miliarde euro, în perioada 2021-2027. În primele cinci locuri și-au făcut loc Prahova și Constanța. Bucureștiul și județul Ilfov nu ocupă podiumul la capitolul accesărilor fondurilor europene pentru exercițiul bugetar din perioada mai sus amintită, așa cum mulți se așteptau.

