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Câți bani și câte puncte WTA a câștigat Sorana Cîrstea după calificarea în turul 2 la Wimbledon. Cu cine joacă în turul 2

Sorana Cîrstea a învins-o pe Sara Bejlek cu 6-1, 7-6 și a obținut calificarea în turul 2 al turneului de la Wimbledon. Ce sumă și-a asigurat românca și pe cine va întâlni.
Bogdan Mariș
30.06.2026 | 21:21
Cati bani si cate puncte WTA a castigat Sorana Cirstea dupa calificarea in turul 2 la Wimbledon Cu cine joaca in turul 2
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Sorana Cîrstea (36 de ani) s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. FOTO: Hepta
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Sorana Cîrstea (36 de ani) a rămas singura reprezentantă a României la Wimbledon, după ce Jaqueline Cristian, Irina Begu și Gabriela Ruse au părăsit competiția. Sportiva aflată pe locul 18 WTA a învins-o pe Sara Bejlek (Cehia, 45 WTA) cu 6-1, 7-6 și a avansat în turul 2, unde o va întâlni pe Kimberly Birrell. Ce sumă și-a asigurat românca.

Sorana Cîrstea, în turul 2 la Wimbledon. Ce sumă și-a asigurat românca

Sorana Cîrstea a trecut de Sara Bejlek, scor 6-1, 7-6, la capătul unui meci care a durat o oră și 32 de minute și a avansat în turul 2 al turneului de la Wimbledon. Românca și-a asigurat astfel un premiu de 126.000 de lire sterline (aproximativ 146.000 de euro) și 70 de puncte WTA. Pentru sfert-finalista de la Roland Garros urmează un duel contra lui Kimberly Birrell (72 WTA).

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Sportiva din Australia a învins-o în primul tur al turneului de la Wimbledon pe rusoaica Alina Korneeva, scor 6-3, 0-6, 6-2. Calificarea în turul 2 reprezintă o premieră pentru Birrell, care a debutat pe tabloul principal la ediția de anul trecut. De cealaltă parte, cea mai bună performanță a Soranei Cîrstea este calificarea în 16-imi, nivel pe care aceasta l-a atins de 5 ori, în 2009, 2012, 2017, 2021 și 2023.

Cine s-a impus în precedentul duel direct dintre Sorana Cîrstea și Kimberly Birrell

Sorana Cîrstea a înfruntat-o o singură dată în carieră pe Kimberly Birrell, în 2023, în primul tur al turneului de la Indian Wells. Românca a reușit să câștige acel duel, scor 6-3, 6-2. Cel mai probabil, sportiva care se va impune în meciul direct din turul 2 o va întâlni în 16-imi pe Linda Noskova, reprezentanta Cehiei, aflată pe locul 12 în clasamentul WTA.

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Cîrstea s-a confruntat cu o problemă medicală recent, fiind nevoită să se retragă de la turneele care s-au disputat la Berlin și Bad Homburg. După parcursul fabulos de la Roland Garros, unde a ajuns până în sferturile de finală, românca a evoluat și la turneul de la Queen’s, pe care l-a părăsit însă devreme, fiind învinsă de Emma Răducanu.

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