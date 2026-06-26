„Câți bani ți-a dat Gigi Becali că l-ai scos din pușcărie?”. Florin Chilian, răspuns virulent după valul de hate pe care l-a suportat: „Nici măcar un mulțumesc!”

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Gigi Becali a fost condamnat la trei ani și șase luni în spatele gratiilor în „Dosarul Valiza” și în cel privind schimbul de terenuri cu Ministerul Apărării Naționale. Fostul europarlamentar a intrat la închisoare în mai 2013 și a fost pus în libertate în aprilie 2015, după ce a ispășit două treimi din pedeapsa totală primită. În acea perioadă,

Florin Chilian, răspuns virulent după valul de hate pe care l-a suportat

a reacționat printr-o postare pe rețelele de socializare, după ce a primit foarte multe injurii pentru că a recunoscut că l-a ajutat pe Gigi Becali să obțină o permisie în perioada de detenție. Florin Chilian a explicat, pe larg, că nu a spus nimic până în prezent din frica de a nu fi implicat într-un proces, în momentul de față fapta fiind prescrisă.

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Totodată, cântărețul a transmis că nu a primit niciun ban din partea lui Gigi Becali, ba nici măcar un „mulțumesc”. Nici patronul FCSB nu a știut exact ce s-a întâmplat! Motivul? Prin modul său de a fi, omul de afaceri ar fi „scăpat porumbelul”, iar cei care l-au ajutat puteau să sufere la rândul lor.

„«Câți bani ți-a dat pentru că l-ai scos din închisoare în permisie? El spune că nimic nu are mai scump pe lume decât Credința și familia?![…] – De ce nu a știut că tu l-ai scos din pușcărie?! – De ce abia acum ai făcut publică povestea asta?!… […]». Zeci de mesaje mi-au venit cu întrebările astea, zeci! Vai de ei!

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Păi hai să le și răspund, zic, public, pentru că nu am vreme de pierdut aiurea răspunzând fiecăruia în parte.

«- Câți bani ți-a dat pentru că l-ai scos din închisoare în permisie? El spune că nimic nu are mai scump pe lume decât Credința și familia?![…]» Nu mi-a dat nici măcar un ban, nu un leu, un ban nu am primit de la el. Absolut nimic. Nici măcar un kilogram de brânză nu mi-a dat sau măcar vreun litru de lapte! Nimic, nimic. Nici măcar mulțumesc nu mi-a spus, așa că din partea asta stau liniștit. Un ban nu mi-a dat Becali pentru că l-am scos în permisie din închisoare. Gigi spune multe… Știu sigur că asta cu religia și familia este perfect adevărată.

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«- De ce nu a știut că tu l-ai scos din pușcărie?!» Numai cine nu-l cunoaște pe Gigi nu știe răspunsul la întrebarea asta. La cât e de gură spartă Gigi, ne băga pe toți ăștia care l-am ajutat la pușcărie, că începea imediat să se laude cu ce a reușit și a făcut el.

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«- De ce abia acum ai făcut publică povestea asta?!… […]» Am făcut publică abia acum povestea pentru că eventuala faptă de trafic de influență s-a prescris.

Ajutorul către Gigi Becali s-a prescris

Deși nu au existat nici obținere de foloase, nici alte beneficii ale mele, am tăcut până acum pentru că nu știu niciodată ce poate inventa sistemul ca să te pedepsească pentru că ai ajutat un om. Repet, Gigi Becali avea tot dreptul legal din lume să plece la familie în permisie. Nu am comis nicio fel de ilegalitate. Doar am ajutat un om, așa că am ajutat foarte mulți oameni de-a lungul vieții mele.

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Acum, eu unul sper că nu o să mă bage la pușcărie pentru că am strâns și am donat mii de euro ca să încercăm, eu alături de oamenii din Timișoara, să-i salvăm pe Mile Cărpenișan și pe Daniel Răduță. Sau că i-am salvat viața unui copil din Slatina cu ajutorul lui Cozmin Gușă și al doamnei Lavinia Șandru. Dar cu ăștia nu știi niciodată…

Legislație: Termenul general de prescripție a răspunderii penale pentru infracțiunea de trafic de influență simplu este de 8 ani. Conform Articolului 291 din Codul Penal, traficul de influență se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Calculul perioadei în care făptuitorul poate fi tras la răspundere se bazează pe limitele acestei pedepse și pe regulile de calcul stabilite recent de instanțe.

Florin Chilian, protejat de lege

Prescripția generală (8 ani): Se aplică deoarece maximul special al pedepsei este de 7 ani (încadrându-se în regula prevăzută de Art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul Penal pentru infracțiuni cu pedepse între 5 și 10 ani).

Forma agravată (10 ani): Dacă fapta este comisă de un magistrat, polițist sau o persoană cu atribuții de constatare/sancționare a contravențiilor ori infracțiunilor, maximul pedepsei crește cu o treime. În acest caz, termenul de prescripție devine 10 ani.

Momentul de la care începe să curgă termenul: Regula privind curgerea termenului a fost clarificată definitiv prin Decizia ÎCCJ nr. 1/2025: Termenul începe să curgă de la data realizării primei acțiuni din structura elementului material (de exemplu, momentul în care s-au pretins banii sau foloasele). Primirea efectivă a banilor sau acceptarea promisiunilor ulterioare nu amână momentul de debut al prescripției. Ele reprezintă doar acțiuni care epuizează sau continuă infracțiunea deja consumată.

Prescripția specială: Dacă în cursul anchetei sau procesului penal sunt îndeplinite acte de procedură care se comunică suspectului sau inculpatului, cursul prescripției se întrerupe. Totuși, răspunderea penală se va prescrie în mod absolut (prescripție specială) în momentul în care termenul general de 8 ani se prelungește cu încă jumătate, adică după un total de 12 ani de la comiterea faptei”, s-a arătat în postarea lui Florin Chilian.