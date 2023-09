Câți bani trebuie să aibă un bărbat care o vrea pe Bianca Drăgușanu! Știm cifrele exacte

Bianca Drăgușanu este una dintre vedetele care au reușit să impresioneze. Devenită celebră după ce s-a iubit – chiar și în valurile mării – cu designerul Cătălin Botezatu, evoluția ei a fost impresionantă. Iar de la fotografii fierbinți în revistele dedicate adulților, Bianca Drăgușanu a devenit o femeie de afaceri cu un succes uriaș.

Bianca Drăgușanu face avere din afaceri

Despărțirea dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău – a câta oare? – a fost confirmată de ambii foști iubiți. Bianca l-a și ironizat pe fostul iubit după ce acesta a comentat pe seama destrămării relației. „Bărbații nu vorbesc despre relații. Bărbații nu dau declarații. PS: Penibil. Subiect inutil și închis”, a scris Bianca Drăgușanu, pe Instagram, parcă în stilul Danei Budeanu.

Dar, chiar dacă Gabi Bădălău era milionar, Bianca nu ar avea de ce să sufere foarte mult după el. Sau, cel puțin, nu după cadourile și vacanțele de vis pe care le aveau împreună. Nu de altceva, dar vedeta reușește să se descurce admirabil în afaceri.

Cum recent a și declarat într-un interviu pentru că nu ar accepta să fie iubita unui bărbat mai sărac decât ea, viitorul ei iubit trebuie să consulte cu atenție datele financiare ale focoasei vedete. ”De ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu? Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. Un bărbat sărac e un bărbat prost.

Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine. Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine. (…) Nu aș putea sta de vorbă cu un om mai puțin potent financiar decât mine. Ce aș putea eu să învăț de la el, repet, cheltuim banii mei împreună? Eu am un copil, trebuie să îmi cresc copilul. Ce aș putea face cu unul care nu are bani?”, a spus blondina pentru sursa citată.

Astfel, conform datelor consultate de FANATIK, Bianca Drăgușanu reușește, cel puțin în ultimii ani, să obțină rezultate financiare impresionante cu afacerea ei. Iar la acei bani se adaugă, așa cum mărturisea chiar ea, alte sume substanțiale din serviciile de imagine.

Profituri serioase pentru Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu are o afacere care, în ultimul an fiscal, a cunoscut o adevărată înflorire. Firma Bella Dream Star care se ocupă cu fabricarea de îmbrăcăminte – rochiile la care Bianca le face reclamă intens pe conturile ei de socializare -este în creștere.

Astfel, la o cifră de afaceri de peste 800.000 de lei, impresionant. Vorbim de aproape 170.000 de lei (peste 34.000 de euro), în creștere cu 50 % față de anul fiscal anterior. Iar aceștia nu sunt toți banii pe care îi câștigă vedeta.

Nu de altceva, dar de o bună bucată de vreme, Bianca Drăgușanu este imaginea unui studio de videochat. ”Dacă vorbeam de sume mici, nici nu acceptam să discut pentru a-mi împrumuta imaginea unor studiouri de videochat. Nu am făcut, asta ca să fie clar, dar nu e relevant. Mesajele de pe panouri au fost gândite de echipa lor, știu că au provocat controverse, dar, la o adică, asta înseamnă o campanie bine gândită. Și, pentru că acel contract era pentru trei luni, acum l-am prelungit pentru încă trei luni. (…)

Vorbim de sume de șase cifre. În euro! E cel mai bun an al meu, și nu exagerez. Am încasat deja aceste sume, vorbim de sume care pot fi verificate, la Finanțe, sunt sume pentru care am plătit impozite, taxe, nu povești”, spunea, pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu. Iar la aceste sume amețitoare de adaugă și reclame pe care vedeta le face pentru o firmă de turism și alteia de produse sportive.

În ce investește Bianca Drăgușanu

Chiar dacă are și ea slăbiciuni – o gentuță, niște pantofior, țoale de lux – Bianca Drăgușanu ne-a dezvăluit că este foarte atentă la cheltuieli. De aceea, de fapt, . Iar una dintre marile sale investiții ar fi un apartament de aproape jumătate de milion de euro, în Dubai.

”Peste 10 ani, o spun sincer, nu mă văd în România. Vreau să fac totul să îi fie fetiței mele cât mai bine, de aceea am și început să investesc în lucruri care pot aduce profit. O gentuță, o pereche de pantofi, o mașină, toate acestea se devalorizează. Și te și plictisești de ele (râde, n. red.).

Eu mă consider o femeie descurcăreață, cu capul pe umeri, de aceea m-am apucat să fac investiții imobiliare. Tot ce fac este să îi asigur un viitor fetiței mele, tot ce contează este să îi fie ei și mamei mele bine”, ne mai spunea Bianca Drăgușanu, în exclusivitate.