Câți bani trebuie să bage frații Pavăl ca să ia titlul în SuperLiga. În doi ani sunt campioni dacă investesc această sumă

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FC Bacău se confruntă cu mari probleme. Moldovenii s-au salvat de la retrogradare după ce au jucat în play-out-ul din Liga 2, iar acum pentru sezonul 2026-2027. Lucrurile s-ar putea schimba la 180 de grade dacă patronii, frații Pavăl, ar începe să investească capital puternic.

FC Bacău se poate bate la titlu în SuperLiga cu frații Dedeman patroni

Chiar dacă momentan e o echipă de pluton din Liga 2, FC Bacău poate deveni o forță în SuperLiga României. Dumitru Dragomir (80 de ani), fostul președinte LPF, este convins că pentru a construi o forță în campionatul nostru, care să se bată la titlul în cel mult 2 ani de zile.

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„(n.r. – Dacă frații Dedeman ar băga bani ca lumea la Bacău, ar ajunge în 3 ani să se bată la titlu?) A băgat el Sechelariu, care nu avea bani mulți. Dar ăștia? Ăștia sunt miliardari. Au bani mulți. În 2 ani se bat la titlu! Prima tranșă 20 de milioane de euro și îmi iau 12-13 fotbaliști. 20 de milioane, ca să spargi, să te duci rachetă. În 2 ani te bați la titlu”, a spus „Oracolul de la Bălcești”.

Remus Guțea, la FC Bacău?

Dumitru Dragomir știe și care este primul fotbalist pe care frații Dedeman trebuie să îl transfere la FC Bacău, dacă vor să promoveze și să se bată la titlu în SuperLiga. Fostul președinte LPF ar da oricând 5 milioane de euro pe feblețea sa, Remus Guțea (19 ani), de la FC Voluntari. FANATIK a anunțat în exclusivitate că

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Revenind la Bacău, cele mai mari performanțe din istoria orașului au fost făcute de fosta echipă, FCM Bacău, o finală de Cupa României, în 1991, și câștigarea Cupei Ligii, în 1998. „Sunt jucători în România pe care dacă dai 2 milioane îl iei și de la FCSB. Nu vezi că cel mai bun de la Voluntari, puștiul ăla, Guțea, e jucător de 5 milioane de euro. Nu dă nimeni 2 milioane de euro. Că nu sunt bani. (n.r. – Îl vrea Gigi Becali) Îl vrea toată țară, dar fără niciun ban”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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