Sport

Câți bani trebuie să investească Mihai Bobonete, vedeta din Las Fierbinți, la Universitatea Craiova. A cumpărat 5% din acțiuni

Câte acțiuni a cumpărat Mihai Bobonete, vedeta din Las Fierbinți, la Universitatea Craiova și câți bani trebuie să investească de acum înainte. Avem toate detalliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.08.2026 | 08:30
Cati bani trebuie sa investeasca Mihai Bobonete vedeta din Las Fierbinti la Universitatea Craiova A cumparat 5 din actiuni
EXCLUSIV FANATIK
Câți bani trebuie să investească Mihai Bobonete, vedeta din Las Fierbinți, la Universitatea Craiova
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Mihai Bobonete, vedeta din Las Fierbinți, a devenit acționar la Universitatea Craiova chiar înaintea meciului de joi seară cu finlandezii de la KuPS Kuopio, după cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Cunoscutul actor a semnat actele chiar la stadionul „Ion Oblemenco”, în prezența finanțatorului principal al clubului, Mihai Rotaru.

Câți bani trebuie să investească Mihai Bobonete la Universitatea Craiova

Ulterior finalului partidei, Bobonete a vorbit despre această chestiune și a spus că este o mândrie uriașă pentru el să ajungă într-o astfel de postură, bineînțeles dat fiind faptul că este vorba despre echipa pe care o susține încă din copilărie. Cu aceeași ocazie, întrebat dacă valoarea investiției se ridică la 250.000 de euro, așa cum se vehicula în spațiul public, nu a dorit să comenteze.

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În schimb, FANATIK a aflat că Mihai Bobonete a cumpărat 5% din acțiunile de la Universitatea Craiova, ceea ce înseamnă că în următorii ani va trebui ca el să facă investiții în club de 500.000 de euro, după cum chiar Mihai Rotaru a explicat destul de recent. Cu ocazia unui interviu-eveniment acordat lui Horia Ivanovici la FANATIK EXCLUSIV la scurt timp după ce echipa din Bănie a câștigat titlul de campioană, omul de afaceri a oferit toate detaliile în acest sens:

„În mod normal… Să facem calculul la 5%. Prețul ar fi de 500.000 de euro. Valoarea capitalului social este de 10.000.000 de euro. Deci nu pot să vând sub valoarea contabilă. Sigur că peste această sumă pot să vând. Scopul meu nu este să câștig bani din asta, ci să fac un acționariat puternic.

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Atunci, 500.000 de euro este prețul. Este capitalul social. Este valoarea nominală a acțiunilor. 1% este 100.000 de euro. Doar că aveți obligația, ulterior, să investiți 250.000 de euro, în fiecare an. Oferta aceasta este valabilă până când începe primul tur de Liga Campionilor. Ori vom cere mai mult, ori mai puțin. Eu sper că mai mult”. 

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Mihai Bobonete, fan declarat al Universității Craiova și apropiat al lui Mihai Rotaru. Foto: Facebook

Ce a spus Mihai Bobonete când a fost întrebat despre acest lucru

Întrebat în mod special despre această chestiune în direct la Digi Sport la scurt timp după încheierea meciului Universitatea Craiova – KuPS Kuopio, Mihai Bobonete a preferat să nu răspundă, ci să facă în schimb o glumă, în stilul caracteristic de altfel: „În principiu, bonuri de masă. Și mai am vreo trei hectare de porumb”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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