Câți bani trebuie să plătească Dan Șucu ca s-o salveze pe Genoa: avem datele oficiale din contabilitate, sunt horror!

, o știre care a uimit lumea fotbalului și în România, și în Italia. Afaceristul român a contribuit cu 45 de milioane de euro la majorarea capitalului social și a ajuns astfel să dețină 77 la sută dintre acțiunile societății. Există opinia pe care a exprimat-o Giovanni Becali: ”Afacerea este una extraordinară, prețul e unul foarte mic pentru achiziționarea unei formații din Serie A!”.

Câți bani trebuie să plătească Dan Șucu ca s-o salveze pe Genoa: doar datoriile ajung la 165 de milioane de euro!

Declarația lui Giovanni de la este confirmată de datele despre tranzacții care au mai avut loc . Miliardarul italo-american Rocco Commisso a cumpărat Fiorentina cu 160 de milioane de euro în urmă cu cinci ani. De patru ori mai mulți bani decât a plătit Șucu pentru Genoa!

ADVERTISEMENT

Diferența de statut nu e atât de mare între Fiorentina și Genoa încât să justifice cele 115 milioane de euro dintre tranzacții. Și atunci care este explicația pentru prețul ”prea mic” pe care l-a plătit Șucu? FANATIK a consultat datele oficiale din contabilitatea societății pe care a ajuns să o dețină afaceristul român.

Concluzia, pe scurt: Genoa e într-o situație groaznică! Dan Șucu a investit ca să preia echipa roș-albastră tocmai pentru că a intuit o oportunitate de business, dat fiind prețul mic al achiziționării. Ce va trebui să facă el în continuare pentru ca obiectivul să-i fie realizat: să stabilizeze o firmă care arată ca una apropiată de colaps, nu de normalitate!

ADVERTISEMENT

Conform bilanțului cel mai recent depus, acela de la sfârșitul anului 2023, Genoa înregistra datorii de 165 de milioane de euro! Suma este colosală, raportată la nivelul economic obișnuit din campionatul românesc. Genoa datorează cât valorează drepturile TV pentru SuperLiga pe 5 ani și jumătate!

Foștii proprietari i-au lăsat lui Dan Șucu un club Genoa aflat aproape de colaps!

Sigur că drepturile TV din Serie A sunt cu mult mai mari, veniturile sunt, în general, mai mari în Italia, însă debitele pe care le înregistrează societatea sunt, oricum, imense. Fostul proprietar, fondul de investiții american 777 Partners, a moștenit o contabilitate aflată în piuneze și a încercat să redreseze situația.

ADVERTISEMENT

Americanii au renunțat recent în favoarea lui Șucu fiindcă ei s-au predat, au admis că nu mai erau capabili să jongleze cu datoriile și să mențină clubul pe linia de plutire. Actele pe care le-a consultat FANATIK arată că managementul a scăzut salariile totale cu 13 milioane de euro în ultimii trei ani.

Fiorentina e un exemplu că Dan Șucu o poate transforma pe Genoa într-o societate profitabilă

Fondul salarial din prezent: 60.082.004 euro anual. Genoa are, așadar, doar salariile mai mari de patru ori decât tot bugetul pe un an al FCSB! a calculat că formațiile care au participat în playoff în stagiunea trecută au înregistrat la finalul anului 2023 debite cumulate de 114 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Genoa singură datora cu 51 de milioane de euro mai mult! S-a păcălit Șucu implicându-se în așa ceva? Nu neapărat. ”Afacerea Fiorentina”, pe care am pomenit-o, este deja una excelentă pentru Rocco Commisso. Miliardarul italo-american a primit în urmă cu un an o ofertă pentru acțiunile sale. Niște saudiți au încercat s-o preia pe Fiorentina.

Ca să arate că discutau foarte serios, arabii erau reprezentați de către Matteo Renzi, fost prim-ministru al Italiei. Commisso nu a fost impresionat, el a refuzat oferta. Într-un astfel de punct ar putea ajunge și Dan Șucu dacă va reuși întâi s-o salveze pe Genoa de la un colaps economic.

13 este locul pe care Genoa îl ocupă în Serie A. ”Grifonul”, o poreclă dată după un animal mitologic, este la al doilea sezon în prima ligă după revenirea din Serie B. Tocmai a schimbat antrenorul, a rulat doi campioni mondiali ca jucători, Patrick Vieira în locul lui Alberto Gilardino

34 de milioane de euro datorează CFR Cluj, cel mai îndatorat club din SuperLiga, conform bilanțului depus în decembrie 2023. Patronul Ioan Varga încă mai speră să echilibreze contabilitatea și să își recupereze banii investiți