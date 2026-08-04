Câți bani trebuie să plătească Gigi Becali pentru transferul lui Jovo Lukic. O altă formație a pus banii pe masă și așteaptă răspunsul lui U Cluj

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Jovo Lukic, golgheterul sezonului trecut din SuperLiga României, poate pleca în această vară de la Universitatea Cluj. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, și-a manifestat interesul pentru atacantul bosniac. FANATIK a aflat că formația ardeleană are deja pe masă o ofertă din zona Golfului, însă clubul interesat trebuie să mărească suma pentru a satisface pretențiile conducerii.

Arabii au făcut oferta pentru Jovo Lukic! Decizia luată de U Cluj în privința atacantului

După ce Universitatea Cluj l-a vândut pe la Lincoln City, ardelenii pot da o nouă lovitură pe piața transferurilor. Clubul de pe Cluj Arena poate încasa o sumă importantă în schimbul atacantului care a marcat la Cupa Mondială.

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Din informațiile FANATIK, Universitatea Cluj are în acest moment o singură ofertă concretă, venită din Arabia Saudită. Clubul interesat este dispus să plătească 2,5 milioane de dolari pentru atacant, însă Universitatea Cluj cere 3 milioane de euro, nu 5 milioane de euro, așa cum s-a speculat în ultima perioadă. Dacă arabii vor accepta această sumă, conducerea ardelenilor este pregătită să îi dea drumul să plece.

Pe lângă suma de transfer, clubul saudit îi oferă lui Lukic un salariu de 900.000 de dolari pe an. În cazul în care oferta nu va fi majorată la 3 milioane de euro, atacantul va continua la Universitatea Cluj, dacă între timp nu vor apărea și alte propuneri.

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Gigi Becali l-ar vrea pe Lukic la FCSB. Trei milioane de euro trebuie să plătească pentru atacant

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat imediat după meciul cu Farul că Omul de afaceri vrea să întărească lotul după începutul slab de sezon, însă, dacă își dorește atacantul bosniac, va trebui să achite cele 3 milioane de euro cerute de ardeleni.

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„Hai să vedem mâine cu Lukić. Să vedem dacă pot să îl iau sau nu pe Lukić. Mâine mă interesez de Lukić. Nu am atacant. Am avut oferte pe Bîrligea. Nu am vrut să știe presa. Am negociat în secret. L-au văzut scouterii în seara asta. Am avut două oferte. Cinci milioane de euro am avut pe el. Să vedem dacă mai dau atât după meciul ăsta”, a spus Gigi Becali la