Câți bani trebuie să plătești ca să iei cina cu Donald Trump, președintele SUA, la Mar-a-Lago. Sumele sunt amețitoare

Oaspeții plătesc milioane de dolari pentru a lua masa și a se întâlni cu președintele Donald Trump la evenimentele speciale organizate la proprietatea sa Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, potrivit publicației , care oferă câteva exemple cu sumele amețitoare cerute de actualul președinte american.

Milioane de dolari pentru o cină cu președintele Trump

Oamenii de afaceri pot obține o întâlnire individuală cu președintele la Mar-a-Lago pentru 5 milioane de dolari, potrivit celor de la Wired.com, care citează surse care au cunoștință directă de aceste întâlniri. „La o așa-numită cină la lumina lumânărilor care a avut loc chiar sâmbăta trecută, potențialilor oaspeți de la Mar-a-Lago li s-a cerut să cheltuiască 1 milion de dolari pentru a-și rezerva un loc, conform unei invitații obținute de WIRED”, scrie sursa citată.

„Sunteți invitați la o cină la lumina lumânărilor cu invitatul special, președintele Donald J. Trump”, se arată pe invitație, sub antetul MAGA INC. MAGA Inc. sau Make America Great Again Inc. este un super PAC care a susținut campania prezidențială a lui Trump din 2024. „Detalii suplimentare vor fi furnizate la confirmarea invitației. RSVP-urile vor fi preluate pe baza principiului „primul venit, primul servit”. Spațiul este foarte limitat. 1 000 000 de dolari de persoană.”

Invitații au fost rugați să răspundă la Meredith O’Rourke, care a fost director financiar național și consilier principal la Donald J. Trump for President 2024, un comitet de campanie. De asemenea, invitații au fost îndrumați să îi trimită un e-mail lui Abby Mathis, coordonator financiar la MAGA Inc. Mathis a fost anterior asistentă de personal pentru senatorul Tommy Tuberville din Alabama – un fost antrenor de fotbal al Universității Auburn – și a fost, de asemenea, stagiară la biroul secretarului de personal al Casei Albe.

Invitația afirmă în mod expres că „Donald J. Trump participă la acest eveniment doar în calitate de vorbitor principal și nu solicită fonduri sau donații”. Evenimentul a avut loc la ora 19.00 pe 1 martie și a fost listat în programul oficial al președintelui ca „MAGA INC. Candlelight Finance Dinner”. Acesta este singurul eveniment cu acest nume din programul oficial al lui Trump de la preluarea mandatului.

„Toți ceilalți au ratat trenul”, spune o sursă din lumea Trump care are cunoștință de aceste întâlniri, referindu-se la cei care au aderat mai târziu la agenda lui Trump. Sursa s-a referit în special la sectorul tehnologic, unde directorii s-au străduit să-și arate loialitatea față de noua administrație.

În timp ce , alte companii și executivi din domeniul tehnologiei au donat colectiv milioane de dolari pentru fondul de inaugurare al lui Trump: Google, Microsoft, Amazon, președintele executiv al Amazon Jeff Bezos, Meta, CEO-ul Meta Mark Zuckerberg, Uber, CEO-ul Uber Dara Khosrowshahi, CEO-ul Apple Tim Cook și CEO-ul OpenAI Sam Altman au donat 1 milion de dolari fiecare.

Unde merg banii plătiți pentru aceste întâlniri

Întâlnirile individuale de 5 milioane de dolari au devenit un „bilet fierbinte” în comunitatea de afaceri, spune o sursă familiarizată cu acestea.

Nu este clar unde se duc banii și la ce vor fi folosiți, dar o sursă care are cunoștințe directe despre dineuri a declarat că „totul se duce la bibliotecă”, adică la biblioteca prezidențială care va fi construită după ce Trump va părăsi funcția. MAGA Inc a cheltuit peste 450 de milioane de dolari pentru alegerea lui Trump în 2024.

Era un lucru cunoscut că așa-numitele „cine la lumina lumânărilor” care oferă acces la președintele SUA au avut loc înainte de inaugurarea lui Trump, dar este pentru prima dată când apar informații cu privire la aceste evenimente în timpul mandatului.

Cel mai recent, The Washington Post a raportat că astfel de dineuri la lumina lumânărilor au avut loc la 19 decembrie și 19 ianuarie – noaptea dinaintea inaugurării prezidențiale a lui Trump – la prețul de 1 milion de dolari pentru fiecare participant. Ivanka Trump și Jared Kushner au participat la evenimentul din 19 ianuarie.

În timp ce președinții anteriori, aflați la al doilea mandat, au organizat strângeri de fonduri pentru partidele lor, natura, momentul, locația și

„Nu-mi amintesc ca un președinte în funcție în primele săptămâni ale administrației sale să fi cerut milioane de dolari pentru strângerea de fonduri”, spune Don Moynihan, profesor de politici publice la Universitatea din Michigan.

„Îngrijorarea este mai puțin legată de strângerea de fonduri și mai mult de acces și influență … Oamenii care speră să obțină un tratament favorabil consideră că este în interesul lor să doneze bani lui Trump. O parte din ceea ce este îngrijorător este că nu pare să existe o linie clară de separare între afacerile lui Trump și președinție”, a completat acesta.