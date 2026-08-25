Câți bani trebuie să scoată din buzunar fanii FCSB pentru meciul cu UTA Arad de la Târgoviște

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Așadar, biletele sunt deja disponibile pe platforma de ticketing a clubului, iar prețurile pornesc de la 30 de lei și pot ajunge la 50 de lei. Mai trebuie menționat că suporterii care vor să-și cumpere bilet de la stadion vor avea la dispoziție casele de bilete deschise începând cu ora 14:00, în ziua meciului.

Cât costă biletele la FCSB – UTA Arad? Prețurile par corecte raportat la celelalte stadioane din Superliga

„ , cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani,”, au mai anunțat organizatorii.

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Așadar, prețurile biletelor pentru FCSB – UTA Arad sunt următoarele:

Tribuna 1 și 2 PERIFERIC – 30 lei

Tribuna 1 și 2 CENTRAL – 50 lei

Prețurile biletelor nu sunt ridicate, având în vedere că FCSB joacă de fapt pe teren neutru la Târgoviște acest meci. De exemplu, la FC Voluntari cu Oțelul Galați, un bilet la peluză costă 40 de lei, la fel ca la tribună. În schimb, la lojă VIP prețul ajunge la 100 de lei.

La Universitatea Cluj cu Petrolul, cele mai ieftine sunt 35 de lei la peluză, în timp ce la tribună prețul unui bilet este între 45 și 80 de lei, în funcție de sector. Cine dorește să ia loc la VIP trebuie să scoată din buzunar 180 de lei. Desigur, doar pentru fanii pretențioși ai „Șepcilor Roșii”.

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30 de lei un bilet la meciul Csikszereda – CFR Cluj și o zonă pentru familie la FC Argeș

La Csikszereda – CFR Cluj nu au fost momentan anunțate prețurile biletelor, însă clubul gazdă anunța acum o lună că în general prețul unui bilet este de 30 de lei, deci probabil să se mențină același nivel și la meciul cu CFR. Situația se schimbă puțin doar la FC Argeș cu Sepsi, după cum urmează.

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Așadar, la Pitești cel mai ieftin bilet e 30 de lei la Tribuna 2, dar poate ajunge la 70 de lei la Tribuna 0. Interesant, FC Argeș are și o zonă Family unde un adult cu un copil plătește 50 de lei, sau un adult cu doi copii 60 de lei. O inițiativă menită să atragă fanii la stadion.

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La Corvinul – Dinamo și Rapid – Universitatea Craiova prețurile sunt apropiate ca și valoare

La Corvinul Hunedoara – Dinamo, jucat pe stadionul celor de la UTA, prețurile încep la 30 de lei la Peluza „Iosif Petschovsky” și Peluza Sud, în timp ce la Tribuna 2 „Gioni Brosovszky” un bilet e 40 de lei și la Tribuna 1 „Coco Dumitrescu” e 50 de lei.

Situație asemănătoare și la Farul cu FC Botoșani, unde un bilet la peluză costă 30 de lei, în trimp ce la Tribuna 1 și 2 prețurile sar la 60, respectiv 80 de lei. La final, pentru cel mai tare meci al rundei dintre Rapid și Universitatea Craiova, biletele la peluză sunt scoase spre vânzare cu 40-45 de lei, în timp ce la tribune prețurile variază între 60 și 95 de lei, în funcție de sector. La VIP, într-o zonă bună, un bilet poate să sară de 500 de lei.