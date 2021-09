Câți bani trebuie să scoată Mădălina Ghenea din buzunar pentru facultate. Modelul s-a înscris la o universitate din Perugia

Mădălina Ghenea are mari emoții înaintea interviului de admitere la Universitatea Stranieri din Perugia, unde taxa de școlarizare ajunge până la 30.000 de euro.

Frumoasa manechină și actriță care e stabilită de ani buni în Italia. Își dorește să devină studentă cu acte în regulă la o facultate unde va aprofunda limba italiană.

Olteanca ar urma să învețe și mai bine limba italiană la universitatea pentru străini din Perugia. Reprezentanții respectivului institut au confirmat că actrița se află pe lista de așteptare pentru admitere.

Mădălina Ghenea, studentă la 34 de ani

Fanatik a aflat care sunt taxele de școlarizare de la universitatea unde Ghenea vrea să învețe. Sumele pornesc de la zero taxe (pentru studenții care prezintă cazuri sociale și pot fi scutiți de la taxe) ajungând la 22.000 de euro și până la 30.000 de euro în funcție de cursurile preferate. Sumele sunt prevăzute pentru un an de studiu.

Studenții care au o situație familială dificilă și vor să învețe, dar nu își permit plata taxelor de școlarizare trebuie să depună o declarație actualizată la fiecare 6 luni. Evident, nu este cazul Mădălinei Ghenea.

Potrivit referinței normative pentru anul de studiu 2021-2022, taxele se plătesc în cinci tranșe. Prima rată are data scadentă pe 18 octombrie, a doua pe 30 noiembrie, a treia pe 31 ianuarie 2022, a patra pe 30 aprilie, iar ultima rată se plătește pe 31 mai.

Câți bani ar trebui să scoată actrița pentru studiile la Perugia

Nerespectarea termenelor vine cu sancțiuni în bani. Dacă plata se face cu o întârziere de 30 de zile de la scadență, amenda este de 30 de 80 de euro. Începând cu a 31-a zi de la data când trebuia efectuată plata, amenda va fi de 100 de euro.

Mădălina Ghenea ar trebui să scoată din buzunar, în cazul în care va fi admisă suma integrală de 22.000 de euro sau 30.000, în funcție de disciplinele alese.

De asemenea, dacă dorește să plătească în 5 rate, aceasta ar putea plăti 4.400 de euro la fiecare termen-limită din cele expuse mai sus (în cazul școlarizării de 22.000 de euro) sau 6.000 de euro (în cazul școlarizării de 30.000).

Mădălina se concentrează acum pe studii după ce a dat lovitura cu un nou rol magistral. Vedeta a filmat pentru pelicula „House of Gucci”, unde o interpretează pe Sophia Loren.

„În cele din urmă pot spune asta. Am ținut acest secret profesional vreme de cinci luni. De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă.

Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect. Am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri.

Viața este atât de ciudată! Merit asta!? Tot ce pot spune este că sunt atât de mândră ❤️! Mulțumesc pentru această oportunitate care mi-a schimbat viața, zeule Ridley Scott”, a scris recent actrița pe despre acest proiect.