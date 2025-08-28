Câți bani va încasa Mihai Rotaru după calificarea Universității Craiova în Conference League

Universitatea Craiova și-a asigurat calificarea în faza ligii din Conference League după prestații excelente în fața turcilor de la Istanbul Bașakșehir. După ce oltenii trecuseră deja de Sarajevo și Trnava. O calificare istorică în faza ligii din Confernce League care va fi recompensată pe măsură.

ADVERTISEMENT

Cât încasează Universitatea Craiova de la UEFA pentru grupa principală de Conference League

Pentru Univeritatea Craiova urmează încasări record de la UEFA după calificarea în faza ligii din Conference League. Doar pentru această realizare, în conturile clubului vor intra 3,17 milioane de euro. Este suma garantată, la care se vor adăuga banii din bonusurile de performanță și cei din TV value pillar.

Banii din TV value pillar se calculează în funcție de valoare la care se vând drepturile TV în țara fiecăreia dintre participante. Chelsea a luat cei mai mulți bani din acest pilon în ediția 2024-2025 a competiției, peste 3 milioane de euro. La polul opus a fost Larne FC, din Irlanda de Nord, care a primit doar 370.000 de euro. Petrocub, a doua cea mai slabă din acest punct de vedere, a luat 450.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Ce sumă de bani poate lua Mihai Rotaru în grupă

Participarea în faza ligii din Conference League, grupa principală, o va ajuta pe Universitatea Craiova să își consolideze considerabil bugetul. Este de așteptat ca Universitatea Craiova să obțină undeva între 500.000 de euro și 1 milion de euro doar din TV value pillar. La această sumă se vor adăuga și banii din pilonul de performanță.

Chiar dacă premiile din Conference League sunt ceva mai mici decât în Europa League și considerabil mai mici decât în Champions League, vorbim oricum de sume foarte bune. Mihai Rotaru are șanse mari să treacă de pragul de 2 milioane de euro doar din faza grupelor, pentru TV value pillar și bonusul de performanțe. La care se adaugă și încasările din bilete pentru cele trei meciuri de acasă. Și aici se anunță recorduri, .

ADVERTISEMENT

Câți bani ia Universitatea Craiova de la UEFA pentru un punct în grupă

Spre deosebire de Champions League și Europa League, unde sunt opt meciuri, în faza ligii din Conference League fiecare echipă va disputa un total de șase partide. Oricum, șanse suficiente pentru Universitatea Craiova să adauge bani în conturile clubului. Oltenii ar trece de 1 milion de euro încasări doar din bonusurile de performanță dacă ar bifa două victorii și două egaluri în cele 6 partide.

ADVERTISEMENT

Sumă victorie grupă Conference League

Și la acest capitol, premiile din Conference League sunt la nivel foarte bun, mai ales pentru o echipă din SuperLiga. Un egal obținut în faza ligii din Conference League se recompensează cu 133.000 de euro. Iar pentru o victorie, Universitatea Craiova ar urma să încaseze 400.000 de euro. Acești bani se adaugă sumei obținute din TV value pillar.

Mihai Rotaru, prima reacție după calificarea în grupa principală Conference League

Mihai Rotaru a vorbit despre performanța istorică a Universității Craiova imediat după finalul partidei cu Istanbul Bașakșehir. despre calificarea în faza ligii din Confernce League.

ADVERTISEMENT

Bonus UEFA ieșire din grupa principală Conference League

Universitatea Craiova a arătat până acum o formă excelentă, astfel că formația pregătită de Mirel Rădoi poate să dea lovitura și să obțină calificarea din grupa principală. Ar fi o misiune complicată, dar și recompensa financiară ar fi pe măsură. Fiecare dintre echipele care termină faza ligii pe locurile 1-8 primește 400.000 de euro. La care se adaugă și 800.000 de euro pentru calificarea în optimile de finală.

Echipele care termină între locurile 9-24 primesc 200.000 de euro și merg într-un play-off pentru calificarea în optimi. Cele eliminate rămân cu cei 200.000 de euro, în vreme ce învingătoarele iau și cei 800.000 pentru accederea în optimi. Mai departe, sferturile se premiază cu 1,3 milioane de euro. Semifinalistele primesc 2,5 milioane de euro, învinsa din finală ia 4 milioane, iar câștigătoarea competiției primește 7!

Bani transferuri Universitatea Craiova vara 2025, ce sumă a cheltuit Rotaru

Mihai Rotaru se pregătește să încaseze bani importanți de la UEFA, dar pentru a ajunge aici a și investit considerabil. Cel mai mult dintre toate echipele din SuperLiga în această perioadă de mercato. Assad Al-Hamlawi, sirianul care a impresionat în această vară, a fost adus cu 1 milion de euro, bani plătiți polonezilor de la Slask Wroclaw.

Luca Băsceanu, jucător de mare viitor, venit de la Farul, a costat și el un milion de euro. S-au făcut investiții importante și în defensivă. Oleksandr Romanchuk, de la Kryvbas, a costat 750.000 de euro, iar portarul Pavlo Isenko, de la Vorskla Poltava, a fost achiziționat pentru 350.000 de euro. Nikola Stevanovic a fost adus pentru 100.000 plătiți Oțelului. Și Petrolul a luat bani de la olteni, 400.000 de euro pentru Mihnea Rădulescu, dar și Steaua, 75.000 de euro pentru David Matei.

Mihai Rotaru a trimis bani și în Italia, 300.000 achitați celor de la Empoli pentru Darius Fălcușan. De asemenea, au venit și câțiva jucători liberi de contract care au adus un plus valoare considerabil pentru lotul lui Mirel Rădoi: Samuel Teles, Alexandru Crețu, Tudor Băluță, sau francezul Steven Nsimba. De asemenea, un transfer surprinzător, dar care s-a dovedit inspirat, este Florin Ștefan de la retrogradata Sepsi.

Posibili adversari Universitatea Craiova în faza Ligii din Conference League

Pentru faza ligii din Conference League, UEFA a împărțit cele 36 de echipe în 6 urne valorice. Universitatea Craiova va fi în urna a 6-a la tragerea la sorți. Și va înfrunta câte o echipă din fiecare urnă. Fiorentina este cel mai tare nume din competiție, posibil adversar din urna 1. Și urna 2 ar putea aduce un adversar de top, cum ar fi englezii de la Crystal Palace.

Rayo Vallecano, Mainz și Beșiktaș sunt numele grele pe care Universitatea Craiova le-ar putea înfrunta din urna 3. Urna 4 conține o formație din Ligue 1, este vorba despre Strasbourg. O altă posibilă adversară din urna 4 este formația poloneză Jagiellonia. Aberdeen, echipa eliminată de FCSB din Europa League, poate fi adversara din urna 5. O variantă complicată din urna 6 ar fi cehii de la Sigma Olomouc.

Valoare piață Universitatea Craiova după calificare

Cota de piață a jucătorilor de la Universitatea Craiova a crescut considerabil după calificarea în grupele Conference League, dar și startul de sezon excelent în SuperLiga. Formația pregătită de Mirel Rădoi are în acest moment trei jucători cotați la 2 milioane de euro de Transfermarkt.de, cea mai mare valoare din lot: Alexandru Cicâldău, Vladimir Screciu și Ștefan Baiaram.

Anzor este evaluat de sursa citată la 1,5 milioane de euro, iar Nicușor Bancu la 1,2 milioane euro. Doi dintre oamenii care au impresionat în această vară, și a căror cotă este de așteptat să crească în următoarea perioadă, Assad Al-Hamlawi și Carlos Mora, sunt evaluați la un milion de euro fiecare. 900.000 pentru fundașii centrali Romanchuk și Badelj.