Câți bani va lua Sorana Cîrstea pentru calificarea în finala turneului WTA de la Istanbul

Sorana Cîrstea a învins-o fără drept de apel pe ucraineanca Marta Kostyuk, scor 6-4, 6-4 și continuă cursa pentru titlul de la Istanbul. Prin accederea în ultimul act al competiției, ocupanta locului 67 în topul WTA își rotunjește veniturile cu o sumă care nu este absolut deloc de neglijat, chiar dacă premiile s-au redus considerabil din pricina pandemiei Covid-19.

Concret, sportiva noastră și-a asigurat un cec în valoare de 16.000 de dolari și așteaptă acum cea de-a cincea finală a unui turneu de simplu din carieră. De partea cealaltă a fileului va fi belgianca Elise Mertens, aflată pe locul 17 în ierarhia mondială și cotată ca principală favorită a turneului.

Alături de mult-râvnitul trofeu, învingătoarea va primi un premiu de 29.200 de dolari și 280 de puncte în clasament. Trebuie spus că ambele dueluri directe disputate până acum s-au încheiat în favoarea româncei.

Sorana Cîrstea va primi 16.000 de dolari pentru calificarea în finala de la Istanbul

„Sunt foarte fericită, e prima finală din sezon. E pe zgură, la primul meu turneu din sezonul din acest an. Au fost condiții dificile, vânt, ploaie, dar au fost la fel pentru toată lumea.

A fost un meci complicat. Marta a jucat bine, dar sunt mulțumită că voi juca finala de mâine”, a declarat Sorana Cîrstea la finalul partidei cu Marta Kostyuk, câștigată în minimum de seturi, 6-4, 6-4.

Simona Halep, eliminată de la Stuttgart. A pierdut în semifinale

Nu vin vești la fel de bune și din Stuttgart, întrucât Simona Halep a cedat fără drept de apel în fața ofensivei arătate de Aryna Sabalenka, ratând astfel calificarea în ultimul act al competiției. Vizibil entuziasmată de această victorie, bielorusa nu a ezitat să o „înțepe” pe ocupanta locului trei WTA.

„Nu am dormit suficient azi-noapte, deci nu am vrut să stau prea mult pe teren. Am jucat foarte bine și am luptat pentru fiecare punct.

Nu a fost deloc ușor. Pentru mine a fost un meci foarte bun, nu sunt surprinsă că m-am ridicat la acest nivel, eram pregătită pentru un asemenea meci.

Sunt foarte fericită pentru că am ajuns în a doua finală a carierei. Cred că Barty va fi 100% pregătită mâine, sper să mă ridic și eu la același nivel”, a spus Sabalenka imediat după meci.

