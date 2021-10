Câți bani va primi Adrian Mutu după ce a reziliat contractul cu FC U Craiova 1948. Exclusiv

Adrian Mutu a rezistat doar cinci luni de zile pe banca lui FC U Craiova 1948 iar FANATIK a prezentat să aibă rezultate.

Mutu a fost dat afară de familia Mititelu, iar Flavius Stoican pare prima variantă pentru a prelua postul de antrenor, după ce și , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Cât i-a costat pe familia Mititelu despărțirea de Adrian Mutu

FANATIK a aflat că rezilierea contractului lui cu FC U Craiova 1948 i-a costat pe familia Mititelu salariul pe trei luni al antrenorului: octombrie, noiembrie și decembrie.

Din informațiile FANATIK este vorba despre o sumă de 50.000 de euro pe care va trebui să i-o achite fostului antrenor al oltenilor.

Înfrângerea cu 2-0 în fața marii rivale Universitatea Craiova i-a fost fatală lui Adrian Mutu, care nu a mai continuat la Craiova deși era dispus să încerce să îndrepte situația. FC U Craiova 1948 a ajuns pe locul 13 după unsprezece etape, cu doar nouă puncte.

Mititelu Jr. regretă despărțirea de Adrian Mutu: „Sunt trist că a ajuns la acest moment”

Adrian Mititelu Jr. a fost dezamăgit că Mutu nu o va mai antrena pe FC U Craiova, însă îi prevede lui Mutu o carieră strălucită: „Nu a fost să fie, dar sunt convins că în viitor Adi Mutu va fi unul dintre cei mai buni antrenori ai României. Nu am avut nici un gând să-l demitem pe Adi Mutu, dar acum este și această pauză competițională și am ajuns ambele părți la concluzia că acesta este momentul potrivit, asta este viața antrenorilor”.

Mititelu a mai declarat că această decizie a fost una de comun acord și e convins că Mutu a avut și foarte mult ghinion: „Adi Mutu este cel mai profesionist antrenor pe care echipa asta l-a avut, dar este un antrenor ghinionist. A fost așa o serie, un cumul de factori care au dus la această decizie. Știți cum e, un antrenor depinde de rezultate”.

FANATIK că Adrian Mutu va fi numit pe banca lui FC U Craiova și că semnase un contract valabil pe doi ani, cât și salariul acestuia și clauza incredibilă din contract conform căreia putea fi dat afară dacă alb-albaștrii vor suferi patru eșecuri consecutive.

Ce a spus Adrian Mutu la despărțirea de FC U Craiova 1948: „Cred că am schimbat multe lucruri în bine”

Adrian Mutu s-a despărțit de FC U Craiova 1948 în urma unei discuții telefonice cu Adrian Mititelu, aflat în închisoare: „M-a sunat domnul Mititelu, am vorbit, ne-am despărțit în relații bune. Mi-a spus ‘Ești singurul antrenor de care mă despart cu regret’”.

Fostul antrenor al oltenilor pe banca lui FC U Craiova însă nu a uitat de problemele de arbitraj care i-au făcut pe olteni să piardă ușor multe puncte: „Nu m-au demis CSU Craiova sau FCSB, ci meciurile cu echipele de talia noastră, cu Voluntari, Argeș, Mioveni, pe care le-am dominat, dar n-am marcat. Au fost și diverse erori de arbitraj. Meritam mai multe puncte din aceste partide.

Eu am venit cu sufletul, am demonstrat că sunt profesionist și îmi fac treaba cu pasiune. Cred că am schimbat multe lucruri în bine, de la meniul zilei la ce înseamnă organizare. Îmi pare rău, pentru că aș fi vrut să-i ofer lui nea Adi (n.r. – Adrian Mititelu, aflat după gratii) mai multe satisfacții”.

Eu m-am simțit iubit și respectat la acest club, au fost fair cu mine, m-au tratat cu respect și le mulțumesc pe această cale. Am o relație bună și cu Adiță și cu taică-său, am vorbit cu ambii. Nu se știe niciodată, dacă pe viitor aș avea o nouă oportunitate, poate m-aș întoarce. – Adrian Mutu