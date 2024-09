Câți bani va primi Roxana Ciuhulescu la partajul de fostul soț. Războiul pentru avere s-a încheiat după 6 ani. Exclusiv

Judecătoria Sectorului 1 a tranșat lupta pentru avere între Roxana Ciuhulescu și primul ei soț, Mihai Ivănescu. Procesul a durat mai bine de șase ani, timp în care foștii soți și-au disputat bunurile obținute în timpul căsătoriei. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată până la finalul lunii septembrie.

Roxana Ciuhulescu și-a criticat fostul soț, dar nu l-a ”târât în noroi”

Roxana Ciuhulescu în iulie 2017, după zece ani de căsătorie. Cei doi au împreună o fetiță, Ana Maria, care a rămas cu mama ei. Minora beneficiază de o pensie alimentară de aproximativ 4.000 de lei pe lună.

Despărțirea nu a fost una chiar liniștită. Fosta vedetă Pro Tv nu a vorbit niciodată despre motivele divorțului de Mihai. Totuși, la vremea respectivă s-a discutat despre

”În primul rând îl respect pentru că e tatăl copilului meu, niciodată nu l-am târât în noroi.

Am vorbit atunci după divorț, am spus un singur lucru, țin minte că am fost la Măruță în emisiune și m-a întrebat dacă l-aș mai vrea înapoi și i-am spus foarte franc că “Dacă ar fi ultimul bărbat din lumea asta și nu mi l-aș mai dori în viața mea”!

Când părinții divorțează nu știu dacă toți tații rămân atât de atașați sau de lipiți de copiii lor. El nu a fost, dar nu-l judec. Și-a refăcut și el viața!”, a dezvăluit Roxana Ciuhulescu.

Averea pusă la bătaie: un apartament, un teren și o mașină de teren

Neînțelegerile dintre cei doi s-au reflectat și în instanță, acolo unde Roxana și Mihai nu s-au putut înțelege de comun acord despre cum să-și împartă averea dobândită în timpul căsătoriei.

Este vorba despre un apartament cu trei camere pe șoseaua București-Târgoviște, un loc de parcare și o boxă, un teren în județul Brașov precum și un autoturism de teren LandRover Discovery.

”În fapt, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul în data de 25 aprilie 2007, căsătorie din care a rezultat minora (…), născut la data de (…), iar la data de 17.07.2017 a intervenit desfacerea căsătoriei, nefiind agreată de către pârât calea partajului amiabil, prin avocaţii părţilor.

Aceasta a precizat că cererea de atribuire în natură a imobilului ce face parte din masa partajabilă este îndreptăţită, întrucât după divorţ a fost nevoită să părăsească împreună cu fiica acesteia domiciliul conjugal şi să locuiască într-un imobil închiriat.

Reclamanta a mai arătat că în timpul căsătoriei părţile au achiziţionat imobilul situat în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Târgovişte, nr. (…), împreună cu boxa nr. 9 şi pararea nr. 19 aferente acestuia, dar şi imobilul teren situat în intravilanul Com. Tărlungeni, intabulat în (…), în suprafaţă de 6.600 mp, o parte din preţul acestora fiind achitată prin valorificarea unor bunuri proprii ale reclamantei”, a solicitat Roxana Ciuhulescu.

Roxana Ciuhulescu trebuie să primească de la fostul soț peste jumătate de milion de lei

Judecătorii au admis doar în parte cererea fostei vedete Pro Tv. Aceștia au considerat că automobilul nu face parte din masa partajabilă, ținând cont că a fost achiziționat în leasing. Restul bunurilor au fost evaluate la suma de 1.040.623 de lei și au constatat că fiecare dintre soți a contribuit în mod egal la achiziționarea acestora.

În concluzie, aceștia au decis ca Mihai Ivănescu să rămână cu terenul, apartamentul și anexele, obligându-l pe acesta să-i plătească fostei soții jumătate din sumă, adică 520.311,5 lei.

În prezent, ambii soți și-au refăcut viața. Roxana Ciuhulescu s-a măritat cu Silviu Bulugioiu și mai are un copil cu acesta. Acum, fosta vedetă Pro Tv lucrează la , în funcția de consilier superior și are un salariu de aproximativ 5.500 de lei pe lună. În 2022, ea a reușit să-și achiziționeze o vilă în localitatea Tunari.

De cealaltă parte, Mihai Bulugioiu lucrează la o importantă companie auto, iar în 2018 s-a recăsătorit, noua lui parteneră fiind cu o femeie originară din Japonia.