Câți bani valorează de fapt „Balonul de Aur”. E făcut din „aurul fraierilor”, a fost vândut și furat de-a lungul istoriei

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Balonul de Aur, cel mai prestigios trofeu individual din lumea fotbalului, va fi decernat pe 26 octombrie, în cadrul unei ceremonii care va avea loc în premieră la Londra. Harry Kane, Lamine Yamal, Fabian Ruiz și Kylian Mbappe . Nu știm încă numele câștigătorului, dar știm totul despre trofeu. Cel mai probabil unul dintre cei 4 va primi un trofeu la care orice fotbalist visează. Un trofeu care are partea sa de legendă.

Balonul de Aur, trofeul la care visează toți fotbaliștii, cântărește peste 7 kilograme, dar e făcut din „aurul fraierilor”

și probabil vă gândeați că doar aurul de pe el valorează o avere. Ei bine, nu este chiar așa! Mingea propriu-zisă este realizată din două plăci de alamă sudate. Placate apoi cu aur de 24 de karate. Dar baza trofeului, care cântărește cel mai mult, este un bloc de pirită naturală. Pirita este numită și aurul fraierilor încă din epoca marilor căutători de aur, din cauza aspectului ei foarte asemănător cu al aurului.

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Cert este că valoarea totală a materialelor din care este compus trofeul este undeva în jurul a 3.000 de euro. Iar trofeul cântărește 7,2 kilograme. Încă din 1956, de la prima ediție, Balonul de Aur este realizat de Mellerio dits Meller, din Paris, recunoscută ca fiind cea mai veche casă de bijuterii din lume, fondată în anul 1613. Realizarea Balonului de Aur ar dura aproximativ 6 luni fiind necesare aproximativ 100 de ore de muncă.

Din motive de securitate, numele persoanelor care realizează de fapt „Balonul de Aur” nu au fost niciodată făcute publice. Iar fiecare trofeu este unic tocmai datorită acelei baze de pirită naturală, care are o formă diferită la fiecare trofeu realizat. Și, spre deosebire de alte trofee, care se întorc la organizatori, „Balonul de Aur” rămâne de fiecare dată în posesia celui care l-a câștigat.

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Primul câștigător al Balonului de Aur avea 41 de ani! Ediția din acest an are loc la Londra chiar în memoria lui!

Decernarea Balonului de Aur a fost ideea a doi jurnaliști francezi de la France Football, Gabriel Hanot și Jaques Ferran. Iar până în 2006, trofeul era acordat exclusiv în baza voturilor unor jurnaliști. Primul câștigător al Balonului de Aur a fost un fotbalist de 41 de ani, englezul Stanley Matthews. Jucătorul lui Blackpool a primit mai multe voturi decât starurile lui Real Madrid, Alfredo Di Stefano și Raymond Kopa.

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De altfel, această a 70-a ediție a fost organizată la Londra chiar în memoria lui Matthews, fiind prima dată când ceremonia nu este organizată la Paris. Ideea de a muta evenimentul s-a dovedit foarte inspirată, în special datorită protestelor masive care au loc în această perioadă în capitala Franței.

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Povestea incredibilă a singurului Super Balon de Aur! A fost vândut pentru 200.000 de euro!

Dacă Balonul de Aur este un trofeu foarte prețios, imaginați-vă cât de mult ar trebui să valoreze un Super Balon de Aur. Mai ales că France Football a oferit o singură dată acest trofeu, în 1989. L-a primit Alfredo Di Stefano, tot de la France Football, ca o recunoaștere a titlului de „cel mai bun jucător al ultimelor trei decenii”.

Povestea Super Balonului de Aur este cu adevărat incredibilă! A stat mai multe decenii în vitrina de trofee a celor de la Real Madrid, dar nu se știe exact unde este în prezent. În 2014, după ce Alfredo Di Stefano a murit, rudele acestuia au scos la licitație mai multe bunuri care i-au aparținut acestuia. Au reușit pe cale legală să intre și în posesia Super Balonului de Aur, pe care Real Madrid a fost nevoită să îl cedeze.

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Iar în 2021, Super Balonul de Aur câștigat de Alfredo Di Stefano în 1989, singurul astfel de trofeu decernat vreodată, a fost vândut unui colecționar anonim. Pentru aproximativ 200.000 de euro, 187.500 de lire, mai exact. În cursa pentru Super Balonul de Aur, Alfredo Di Stefano îi învinsese în 1989 pe Johan Cruyff și Michel Platini.

Povestea Balonului de Aur care i-a fost furat lui Diego Maradona

Există o legendă în fotbalul mondial despre un „Balon de Aur” care i-ar fi fost furat lui Diego Maradona. În realitate, legenda Argentinei nici măcar nu a câștigat vreodată oficial un astfel de trofeu. Asta pentru că trofeul era dedicat doar fotbaliștilor europeni până în 1995. Chiar în acel an, însă, France Football i-a oferit un Balon de Aur onorific lui Diego Maradona, pentru întreaga sa carieră.

Dar nu acel trofeu primit în 1995 a fost furat, ci „Balonul de Aur” pe care Maradona l-a primit în 1986, din partea FIFA, pentru titlul de cel mai bun jucător al Cupei Mondiale din 1986. Ei bine, acest trofeu ar fi fost furat în 1989, dintr-o bancă din Napoli, conform rudelor fotbalistului. Asta în ciuda faptului că s-a zvonit că ar fi fost folosit pentru a achita o datorie uriașă pe care fotbalistul ar fi făcut-o.

Cert este că acel Balon de Aur câștigat de Maradona în 1986 a reapărut în 2024, când a și fost anunțată o licitație de mare amploare pentru a fi vândut legal. Un tribunal francez a oprit însă acea licitație, după ce rudele lui Diego Armando Maradona au deschis un proces pentru drepturile asupra respectivului trofeu.

Cristiano Ronaldo și-a vândut „Balonul de Aur” câștigat în 2013? Ce s-a întâmplat de fapt

O altă legendă în jurul Balonului de Aur este cea legată de trofeul pe care Cristiano Ronaldo l-a câștigat în 2013. Despre care se spune că ar fi fost vândut de starul portughez. Dar ca orice legendă, are doar un sâmbure de adevăr. Mai exact, Ronaldo a obținut acordul pentru a crea o replică a acelui trofeu, pe care a scos-o la licitație pe site-ul „Make a wish”, care este recunoscut pentru acțiuni caritabile de amploare.

În 2017, acea replică a fost vândută lui Idan Ofer, un cunoscut om de afaceri din Israel, pentru 600.000 de euro. Întreaga sumă a fost folosită în scop caritabil pentru a ajuta copii care se luptă cu afecțiuni foarte grave. Trofeul original pe care CR7 l-a câștigat în 2013 poate fi admirat chiar la muzeul fotbalistului din Madeira.