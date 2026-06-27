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Câți bani vin, de fapt, în SuperLiga după ce Joao Paulo și Jovo Lukic s-au calificat în 16-imi la CM 2026. Ce se întâmplă pentru FCSB și U Craiova

Câți bani vin, de fapt, în SuperLiga după ce jucătorii trimiși la CM 2026 s-au calificat în fazele eliminatorii. Joao Paulo și Jovo Lukic vor aduce o sumă frumoasă în vistieria cluburilor de care aparțin.
Iulian Stoica
27.06.2026 | 10:00
Cati bani vin de fapt in SuperLiga dupa ce Joao Paulo si Jovo Lukic sau calificat in 16imi la CM 2026 Ce se intampla pentru FCSB si U Craiova
SPECIAL FANATIK
Câți bani vin, de fapt, în SuperLiga după ce Joao Paulo și Jovo Lukic s-au calificat în 16-imi la CM 2026. Foto: Colaj Fanatik
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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se apropie cu pași repezi de fazele eliminatorii. SuperLiga are și ea reprezentanți, în condițiile în care Joao Paulo și Jovo Lukic au reușit, alături de Capul Verde, respectiv Bosnia și Herțegovina, să treacă de faza grupelor.

Câți bani vin, de fapt, în SuperLiga după ce Joao Paulo și Jovo Lukic s-au calificat în 16-imi la CM 2026

Până la startul Campionatului Mondial, singurii reprezentanți din SuperLigă erau Joao Paulo și Jovo Lukic, în contextul în care Corvinul Hunedoara l-a transferat pe Mohammad Abualnadi după debutul competiției din America de Nord. Este bine cunoscut faptul că FIFA plătește foarte bine pentru simpla participare a jucătorilor la turneul final, însă la această sumă se adaugă și bonusuri financiare suplimentare.

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Turneul final are loc în perioada 11 iunie – 19 iulie, iar FIFA oferă 5.000 de dolari zilnic pentru fiecare zi de cantonament petrecută de jucători la competiție. Bugetul total alocat cluburilor atinge 355 de milioane de dolari (aproximativ 300 de milioane de euro), creșterea față de Qatar 2022 fiind de 70%.

Câți bani primește U Cluj după calificarea lui Jovo Lukic

Jovo Lukic a avut parte de cel mai bun sezon din carieră, reușind să devină golgheterul SuperLigii în tricoul celor de la U Cluj. Golurile marcate l-au propulsat pe atacant în lotul lui Sergej Barbarez pentru Campionatul Mondial, iar vârful nu a dezamăgit, reușind să înscrie chiar la debutul său de la CM 2026, împotriva Canadei.

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Bosnia a încheiat pe locul trei în Grupa B de la turneul final, cu 4 puncte, poziție care i-a garantat calificarea în fazele eliminatorii. Bosniecii vor da peste Statele Unite ale Americii în șaisprezecimi, duelul fiind programat pe 2 iulie, la ora 03:00. Dacă inițial se preconiza că U Cluj va încasa 160.000 de euro pentru participarea lui Jovo Lukic la turneul final, datele problemei s-au schimbat. De amintit este că FANATIK a dezvăluit ce sumă cer ardelenii pentru transferul atacantului.

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Mai exact, calificarea în șaisprezecimi i-a garantat clubului U Cluj o plată pentru încă 7 zile din partea FIFA. În cazul în care Bosnia și Herțegovina va fi eliminată de Statele Unite ale Americii, ardelenii vor primi de la forul mondial nu mai puțin de 195.000 de dolari în urma participării lui Jovo Lukic. Totuși, ardelenii vor împărți banii cu Universitatea Craiova, deoarece regulamentul FIFA prevede că, dacă un jucător a evoluat pentru un club în timpul preliminariilor și s-a transferat ulterior, suma totală se împarte proporțional între echipe.

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  • 2,2 milioane de euro este cota lui Jovo Lukic
  • 5 selecții și un gol are atacantul pentru Bosnia și Herțegovina

Ce sumă primește Oțelul după ce Joao Paulo s-a calificat în 16-imi la CM 2026. FCSB, scoasă din schemă

Capul Verde a reușit minunea și a trecut mai departe din Grupa H de pe locul secund. Micuța țară din Africa o va întâlni pe campioana mondială en-titre, Argentina, în șaisprezecimi, astfel că visul frumos, cel mai probabil, va ajunge la final. În această națională evoluează și Joao Paulo, jucător ce a fost lăudat pentru prestația împotriva Spaniei.

Dacă U Cluj va încasa pentru Jovo Lukic, FCSB nu se află în aceeași situație. Joao Paulo a fost transferat de la Oțelul în iarna lui 2026, iar o clauză din contract promitea că banii obținuți de la Campionatul Mondial vor ajunge în vistieria gălățenilor. Sumă plătită de Gigi Becali în schimbul mijlocașului a fost de 600.000 de euro, la care se adaugă remunerația de la CM 2026.

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Oțelul va mai primi încă 210.000 de dolari, având în vedere că meciul împotriva Argentinei este programat pe 4 iulie. Dacă Bosnia lui Jovo Lukic poate spera legitim la o calificare în optimi, jucătorul de la FCSB are o misiune mult mai grea în fața campioanei mondiale en-titre.

  • 900.000 de euro este cota lui Joao Paulo
  • 43 de selecții și un gol are mijlocașul pentru Capul Verde
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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