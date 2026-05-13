Câți bani vor încasa Universitatea Craiova și U Cluj de la FIFA după ce Jovo Lukic va juca la CM cu Bosnia

Jovo Lukic, atacantul celor de la U Cluj, a primit o veste excelentă înainte de finala Cupei României. Acesta a fost ales în lotul iar vestea vine la pachet cu vești bune atât pentru echipa lui Cristiano Bergodi, cât și pentru Universitatea Craiova, adversara din finala Cupei și din finala pentru titlu.

Suma importantă pe care U Cluj și Universitatea Craiova ar urma să o primească de la FIFA pentru participarea lui Jovo Lukic la Cupa Mondială

Cu 20 de goluri în acest sezon pentru U Cluj, Jovo Lukic a atras atenția și selecționerului Bosniei, Sergey Barbarez. Acesta l-a inclus în lot la barajul de calificare pentru Cupa Mondială și continuă să arate că are încredere în fotbalistul ardelenilor, alegând să-l pună pe lista pentru turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. Astfel, atacantul va aduce o sumă importantă în contul echipei de SuperLiga.

FIFA a alocat nu mai puțin de 355 de milioane de dolari pentru a plăti echipele pentru perioada în care jucătorii stau la competiția de peste ocean. Astfel, pentru fiecare zi în care Bosnia participă la Cupa Mondială, U Cluj o să primească aproximativ 11.000 de dolari, ceea ce înseamnă că în conturi o să intre 330.000 de dolari, minim.

Pentru că regula FIFA spune că banii trebuie împărțiți între echipele la care fotbalistul a jucat de la startul preliminariilor, Universitatea Craiova va lua o parte din cei 330.000 de dolari pentru participarea lui Lukic la Mondial, notează . Suma poate crește dacă naționala lui Lukic trece în faza eliminatorie, fiind în grupă cu Canada, Qatar și Elveția.

FIFA a crescut semnificativ premierea pentru echipele care dau jucători la turneul final, iar față de 2010 fondul este mai mare cu 70 la sută.

Ngezana și Joao Paulo, de la FCSB, pot merge și ei la Cupa Mondială

Alți doi fotbaliști din SuperLiga care sunt așteptați să fie prezenți la turneul final sunt de la FCSB. Fundașul central, Ngezana, și mijlocașul transferat în iarnă, Joao Paulo, au fost oameni de fază la naționalele lor în perioada de preliminarii și, cel mai probabil, vor fi convocați pentru competiția din Statele Unite, Canada și Mexic.

Aportul pe care cei doi l-au avut urmează să crească suma de premiere din partea FIFA, forul continental luând în calcul și acest aspect. Totuși, pentru bucureșteni banii ce vor veni nu vor însemnă un plus, asta pentru că în înțelegerea de transfer cu Oțelul a fost specificat că suma trebuie să ajungă la gruparea moldavă.