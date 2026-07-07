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Câți bani vrea Gigi Becali pentru un jucător de bază. E liber să plece imediat pentru această sumă

E gata! Gigi Becali a spus suma finală pentru care este dispus să își lase un alt jucător de bază să plece de la FCSB în această vară. Anunțul patronului „roș-albaștrilor”.
Mihai Dragomir
07.07.2026 | 07:39
Cati bani vrea Gigi Becali pentru un jucator de baza E liber sa plece imediat pentru aceasta suma
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Gigi Becali a anunțat suma pentru care își lasă jucătorul de bază să plece. Foto: Colaj FANATIK.
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Ieșit din planurile de viitor ale FCSB-ului, dar și dornic de o nouă aventură unde să joace constant, Mihai Lixandru (25 de ani) poate părăsi echipa bucureșteană în această vară. Gigi Becali a făcut anunțul în legătură cu suma finală pe care o dorește pentru mijlocașul său. Cât cere, de fapt.

Gigi Becali a spus pentru ce sumă e gata să îl lase pe Mihai Lixandru să plece de la FCSB

După ce l-a luat pe Eddy Gnahore, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, FCSB renunță la un alt jucător din compartimentul median. Este vorba de Mihai Lixandru, despre care Mihai Stoica a anunțat deja că are o înțelegere din zona Golfului. Gigi Becali a spus că vrea 600.000 de euro pentru a-l ceda pe tânărul mijlocaș român, sumă care să intre neapărat dintr-o singură tranșă.

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„Dacă dă 600.000 de euro pe Lixandru, îl ia. Ei vor să dea 300.000 cu 300.000. Când dai în Arabia, ori iei toți banii odată, ori îi iei după doi ani la FIFA. Toți banii când am vândut la arabi i-am primit de la FIFA”, a spus Gigi Becali la TV Digi Sport.

Motivul pentru care Mihai Lixandru nu a evoluat în amicalul Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0

Duminică, 5 iulie, FCSB a jucat primul amical al verii. Bucureștenii au cedat în Olanda cu 0-4 în fața belgienilor de la Royale Union Saint-Gilloise, actuala echipă a lui Darius Olaru. La scurt timp după meci, Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care Mihai Lixandru nu a bifat niciun minut.

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„N-a jucat. El a cerut să nu joace în amical și, având exemplul lui Lucian Filip, care avea un contract pe masă și în ultimul joc s-a accidentat și și-a rupt ligamentele la genunchi, am ales ca el să nu joace!”, a mărturisit MM Stoica la TV Prima Sport.

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Mihai Lixandru este un produs al celor de la FCSB. Până acum, în cariera sa, el a mai evoluat, sub formă de împrumut, la formații precum Viitorul Târgu Jiu, Gaz Metan și CS Mioveni.

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  • 900.000 de euro valorează Mihai Lixandru în prezent
  • 108 meciuri a strâns la FCSB
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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