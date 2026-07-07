Câți bani vrea Gigi Becali pentru un jucător de bază. E liber să plece imediat pentru această sumă

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Ieșit din planurile de viitor ale FCSB-ului, dar și dornic de o nouă aventură unde să joace constant, Mihai Lixandru (25 de ani) poate părăsi echipa bucureșteană în această vară. Gigi Becali a făcut anunțul în legătură cu suma finală pe care o dorește pentru mijlocașul său. Cât cere, de fapt.

Gigi Becali a spus pentru ce sumă e gata să îl lase pe Mihai Lixandru să plece de la FCSB

, FCSB renunță la un alt jucător din compartimentul median. Este vorba de Gigi Becali a spus că vrea 600.000 de euro pentru a-l ceda pe tânărul mijlocaș român, sumă care să intre neapărat dintr-o singură tranșă.

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„Dacă dă 600.000 de euro pe Lixandru, îl ia. Ei vor să dea 300.000 cu 300.000. Când dai în Arabia, ori iei toți banii odată, ori îi iei după doi ani la FIFA. Toți banii când am vândut la arabi i-am primit de la FIFA”, a spus Gigi Becali la

Motivul pentru care Mihai Lixandru nu a evoluat în amicalul Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0

Duminică, 5 iulie, FCSB a jucat primul amical al verii. Bucureștenii au cedat în Olanda cu 0-4 în fața belgienilor de la Royale Union Saint-Gilloise, actuala echipă a lui Darius Olaru. La scurt timp după meci, Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care Mihai Lixandru nu a bifat niciun minut.

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„N-a jucat. El a cerut să nu joace în amical și, având exemplul lui Lucian Filip, care avea un contract pe masă și în ultimul joc s-a accidentat și și-a rupt ligamentele la genunchi, am ales ca el să nu joace!”, a mărturisit MM Stoica la

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Mihai Lixandru este un produs al celor de la FCSB. Până acum, în cariera sa, el a mai evoluat, sub formă de împrumut, la formații precum Viitorul Târgu Jiu, Gaz Metan și CS Mioveni.

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