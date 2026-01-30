Câți bani vrea să ceară familia lui Mario Berinde drept despăgubire? Cuculis: ”Chiar dacă familiile sunt cu venituri reduse, se vor putea cere de la stat”

ADVERTISEMENT

Tragedia care a zguduit satul Cenei ar putea avea și consecințe financiare uriașe pentru părinții minorilor implicați. Familia lui Mario Berinde intenționează să ceară în instanță despăgubiri totale de aproximativ 600.000 de euro, sumă care include compensații de la toate cele trei familii implicate.

Ce despăgubiri cere familia lui Mario Berinde, adolescentul din Cenei, omorât de un minor de 13 ani și unul de 15 ani

La 11 zile de la moartea lui Mario Alin Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei, autoritățile au luat o decizie radicală. Părinții minorului de 13 ani au fost decăzuți din drepturile părintești, iar copilul a fost preluat în custodia statului.

Măsura a fost dispusă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. Decizia a venit după ce familia nu a respectat obligațiile impuse de autorități. Este vorba despre lipsa supravegherii și nerespectarea evaluărilor de specialitate stabilite pentru adolescent. Minorul a fost dus într-un centru de tip neuropsihiatric, unde urmează să fie evaluat și să beneficieze de sprijin specializat. Drepturile părintești rămân suspendate până la stabilirea unei soluții definitive privind plasamentul.

În același caz, au făcut o solicitare neașteptată. Deși inițial au cerut arest la domiciliu, aceștia au renunțat ulterior la cerere. Le-au spus judecătorilor că se simt mai în siguranță în arest decât în libertate. Motivul invocat a fost teama de reacțiile violente ale comunității. Instanța a admis solicitarea, iar arestul preventiv a fost prelungit cu încă 30 de zile.

Informații din dosar, înainte de trimiterea în judecată

În exclusivitate, FANATIK a aflat suma pe care familia lui Mario o cere drept despăgubire, în cadrul procesului care urmează să fie deschis. Detalii importante din anchetă au fost oferite chiar de avocatul Adrian Cuculis, cel care îi reprezintă pe cei implicați în dosar. Informațiile apar în contextul în care investigația se apropie de final, iar speța este aproape de trimiterea în judecată.

„Astăzi, 30 ianuarie, și luni, 2 februarie, au loc percheziții informatice în telefoanele minorilor implicați. Sigur nu o să mai țină mult dosarul și o să fie trimis în judecată. Decizia asta de îndepărtare a copilului de lângă părinți era singura variantă sau singura posibilitate ca acesta să nu plece din țară”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

„Depunem și cererea de constituire ca parte civilă”

Mai departe, reprezentantul în instanță a familiei lui Mario spune că au existat discuții directe cu procurorul de caz și că urmează pași concreți în dosar. În cursul zilei de astăzi va fi depusă cererea de constituire ca parte civilă, document esențial în vederea solicitării despăgubirilor.

Apărătorul a explicat că a discutat atât cu mama lui Mario, cât și cu sora acestuia, iar în acest moment procedurile sunt abia la început. Următorul pas depinde de finalizarea expertizelor dispuse de anchetatori.

„Am avut discuții cu procurorul de caz. Astăzi urmează să depunem și cererea de constituire ca parte civilă. Am discutat cu mama mai devreme, am vorbit și cu sora lui. Demersuri incipiente momentan. Ulterior, după terminarea expertizei dispusă, așteptăm să-i trimită în judecată”, a completat avocatul, pentru FANATIK.

600.000 de euro despăgubiri pentru familia lui Mario

Totodată, avocatul familiei lui Mario a mărturisit care sunt . Adrian Cuculis a precizat că se vor cere sume „îndestulătoare”, pentru gravitatea situației, de la toate cele trei familii ale minorilor implicați în tragedie.

„Vom cere constituirea în calitate de persoană vătămată a tuturor părților. Și, separat constituirea ca parte civilă pentru sume foarte mari, pentru tot ce s-a întâmplat acolo. Cum le cer eu de obicei ca să fie îndestulătoare din punctul ăsta de vedere.

Probabil că de ordinul sutelor de mii. Vorbim de 200 de mii de euro de familie. Probabil și mai mult”, a dezvăluit Cuculis.

Dacă luăm în calcul suma de 200.000 de euro de familie, iar despăgubirile vor fi cerute de la toate cele trei familii ale minorilor, suma totală ar putea ajunge la aproximativ 600.000 de euro. Sau chiar mai mult, în funcție de evaluările instanței și de eventualele compensații suplimentare stabilite de magistrați.

„Aștept dosarul, poate îmi trece cu în cap o cerere de extindere”

În ceea ce privește responsabilitatea penală, oficialul a atras atenția, de asemenea, că lucrurile nu sunt încă clare și că dosarul este în continuă evoluție. Acesta a clarificat că, deși sunt trei minori implicați, răspunderea penală se concentrează în principal asupra a doi dintre ei, însă părinții ar putea fi și ei trași la răspundere.

„Nu știu neapărat dacă finalitatea o să se obțină de la infractori. Pentru că sunt trei, dar de fapt răspund doar doi. Dar, de fapt nu răspund doar ei, pentru că răspund și părinții. Stai să vedem dacă nu cumva vor răspunde și părinții penal. Aștept dosarul, poate îmi trece prin cap o cerere de extindere. Chestiunea asta e în dinamică.

Chiar dacă familiile sunt cu venituri reduse, se vor putea cere de la statul român ulterior”, a mai ținut să puncteze, în final, oficialul, pentru FANATIK.