Câți bani vrea să ia Ciprian Ciucu de la primăriile de sector. O luptă pe miliarde de lei pentru controlul bugetului Bucureștiului

De la preluarea funcției de primar general, Ciprian Ciucu a cerut în mai multe rânduri de alocarea a 70% din cotele de venit direct către Primăria Generală, ceea ce ar lăsa primăriile de sector fără mulți bani.
Ana Necula
26.01.2026 | 10:30
Ciprian Ciucu vrea mai mulți bani la Primăria Generală Colaj: Fanatik
Ciprian Ciucu s-a plâns de când a devenit edilul-șef al Capitalei că Primăria Generală este mai mult o agenție de plăți (subvenții, asistență socială) decât una de dezvoltare, din cauza legislației care alocă o mare parte din resurse către primăriile de sector, în timp ce PMB nu mai are bani de investiții.

Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”, susținea Ciprian Ciucu pe 13 ianuarie, într-o postare pe Facebook. „La Legea Bugetului din acest an este IMPERIOS ca Primăria Municipiului București să primească 70% din Bugetul orașului nostru (cotele defalcate) pentru a evita falimentul!”, cerea Ciucu invocând referendumul organizat în 2024 de către fostul primar Nicușor Dan, prin care bucureștenii au susținut o centralizare a bugetului la nivelul PMB.

Ciprian Ciucu speră să obțină miliarde în plus

Cei 70% de care vorbea Ciprian Ciucu se traduc în miliarde de lei anual care vor fi scoși din primăriile sectoarelor și alocați PMB. Sunt două categorii de cote defalcate care sunt trimise de către stat la bugetele locale. În primul rând, este vorba de cotele pe impozitul pe venit, iar în al doilea rând de cotele defalcate de către TVA.

Cei mai mulți bani provin din impozitul pe venit, din care 71,5% se întorc la administrațiile locale bucureștene, după ce restul a fost oprit la bugetul de stat: 20% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului București; 44,5% la bugetul local al municipiului București; 7% într-un cont distinct, deschis la Trezoreria Municipiului București, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum și a bugetului local al municipiului București.

În practică, Primăria Generală a primit și mai puțini bani decât i-ar fi revenit potrivit Legii finanțelor publice locale, dacă este să analizăm bugetele primăriilor din București, așa cum au fost adoptate la începutul anului trecut. PMB a prevăzut suma de 4,322 de miliarde de lei drept cote și sume defalcate din impozitul pe venit, ceva mai mult de o treime din bugetul total.

Bani mulți la sectoare

În bugetele sectoarelor sumele au fost următoarele:

  • Sectorul 1: 697 de milioane lei
  • Sectorul 2: 884 de milioane lei
  • Sectorul 3: 1,143 de miliarde de lei
  • Sectorul 4: 812 de milioane lei
  • Sectorul 5: 728 de milioane lei
  • Sectorul 6: 980 de milioane lei

Astfel, sectoarele urmau să primească 5,244 de miliarde de lei din cele 9,566 de miliarde prevăzute în bugetul de stat pentru Capitală. Dacă procentul de 70% pentru Primăria Generală, cerut de Ciprian Ciucu, ar fi aprobat de către Guvern, suma alocată direct PMB ar crește de la 4,322 de miliarde la 6,696 de miliarde, plecând de la ipoteza că sumele din bugete ar rămâne neschimbate pentru anul 2026. Diferența de 2,374 de miliarde de lei ar fi pierdută de către primăriile de sector.

Sumele din TVA, a doua „prăjitură” de împărțit

Situația ar putea deveni chiar mai sumbră pentru primăriile de sector, dacă Ciprian Ciucu va primi tot 70% din sumele defalcate din TVA. „Prăjitura” de împărțit este ceva mai mică decât în cazul cotelor defalcate din impozitul pe venit, însă sumele primite de către sectoare sunt cu mult mai mari decât cele care ajung la Primăria Generală: 1,548 de miliarde lei față de numai 112 milioane  prevăzute pentru PMB anul trecut.

La un calcul similar, plecând de la bugetele inițiale ale anului trecut, suma ce ar fi alocată Primăriei Generale ar ajunge la 1,155 de miliarde de lei, adică un surplus de 1,043 miliarde de lei pe spezele primăriilor de sector. În total, aplicarea cotei de 70% pentru banii veniți de la bugetul de stat ar aduce PMB un surplus de peste 3,4 miliarde de lei anual.

Ana Necula
