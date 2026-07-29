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Cu câți centimetri a crescut Lamine Yamal de la Euro 2024 până la CM 2026! A câștigat ambele trofee cu Spania

Lamine Yamal a fost o piesă importantă în angrenajul echipei care domină fotbalul mondial, reușind să facă dubla EURO – CM, în ultimii doi ani
Catalin Oprea
29.07.2026 | 11:45
Cu cati centimetri a crescut Lamine Yamal de la Euro 2024 pana la CM 2026 A castigat ambele trofee cu Spania
SPECIAL FANATIK
Lamine Yamal e campion mondial cu Spania FOTO X
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Lamine Yamal a câștigat Cupa Mondială cu Spania, la turneul final din această vară, după ce în urmă cu doar doi ani devenise campion european. Practic, la doar 19 ani, el a câștigat cele mai importante trofee din fotbalul mondial.

Lamine Yamal a crescut cu 12 centimetri în doi ani

Yamal are în palmares și trei titluri în la Liga, cu Barcelona, o Cupă a Spaniei și două Supercupe, fiind cel mai galonat fotbalist din istoria fotbalului la o vârstă încă fragedă. Yamal are deja 33 de meciuri și 7 goluri pentru Spania.

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Fotbalistul Barcelonei a avut un Mondial bun, deși a marcat o singură dată. A punctat contra Arabiei Saudite, deschizând scorul pentru Spania, care venea după o remiză surprinzătoare, împotriva Insulelor Capului Verde. Meci în care Lamine a intrat pe parcurs, deoarece venea după o accidentare.

Specialiștii care au analizat evoluțiile lui Yamal au remarcat un fapt inedit în cariera și viața fotbalistului catalan. În doi ani, de la explozia sa la EURO 2024 și până la confirmarea de la CM 2026, Lamine a crescut cu 12 centimetri.

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E posibil să devină și mai înalt

Acum doi ani avea 1,71 metri, în 2025 a ajuns la 1,81 metri, iar anul acesta la 1,83 metri. O creștere de statură impresionantă, deloc surprinzătoare, ținând cont că este în perioada adolescenței, dar care l-a ajutat să-și crească și forța fizică, vizibilă în duelurile unu la unu.

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E posibil ca Yamal să mai crească, deoarece procesul în cazul adolescenților se oprește în jurul vârstei de 21 de ani. Această limită depinde de gen, de momentul în care a început pubertatea și de ADN-ul moștenit de la părinți.

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Lamine yamal inaltime cupa mondiala 12 centimetri crestere
Yamal a crescut cu 12 centimetri în doi ani FOTO X

La CM 2026 a fost principala victimă a rasismului

Deși a adus titlul Spaniei Lamine Yamal a fost supus unui adevărat linșaj pe rețelele de socializare, în timpul Cupei Mondiale. Tânărul, al cărui tată este din Maroc și mama din Guineea Ecuatorială, a devenit principala țintă a rasiștilor din cauza originii și identității sale.

Datele au fost oferite de Observatorul Spaniol pentru Combaterea Rasismului și Xenofobiei, din cadrul Ministerului Incluziunii, Securității Sociale și Migrației. Potrivit sursei citate, în timpul competiției, peste 55.000 de mesaje rasiste au fost îndreptate către fotbaliștii de la Cupa Mondială, iar Yamal a fost principala țintă, ceea ce nu l-a împiedicat să câștige trofeul.

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