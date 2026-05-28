”Câți copii ai?” Valentina Pelinel a uimit. Ce anunț a făcut soția lui Cristi Borcea

Social media este locul ideal pentru a răspunde curiozităților care vin din partea fanilor. La acest aspect s-a gândit și soția lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel. Vedeta a oferit informații notabile despre viața de familie.

Valentina Pelinel, despre numărul de copii

Fostul acționar de la Dinamo, Cristi Borcea (56 ani), este însurat în momentul de față cu Valentina Pelinel (45 ani). Sunt căsătoriți din anul 2018, însă povestea lor de dragoste a început mult mai devreme. Cei doi formează un cuplu solid și unit încă din perioada în care afaceristul se afla închis în spatele gratiilor.

Familia modelului este una numeroasă, puțini știind câți copii are, de fapt, vedeta. Într-o sesiune de întrebări de la Instagram, blondina a dezvăluit că îi tratează pe toți în mod egal. Concret, este vorba de 9 copii care provin din mai multe relații amoroase ale celebrului afacerist. Mai exact, vin din patru legături sentimentale.

Din prima căsătorie, cea cu Mihaela Borcea, îi are pe Melissa, Patrick și Angelo. În plus, în timpul căsniciei cu Alina Vidican s-au născut George și Gloria. Mai mult decât atât, din relația extraconjugală cu avocata Simona Dana Voiculescu mai are o fată, care a primit prenumele Carolyn Christine.

Din mariajul cu actuala parteneră de viață bărbatul are 3 copii, printre care se numără un băiat pe nume Milan. De asemenea, au mai venit pe lume și două fete gemene, Rania și Indira. „(N.r. Câți copii ai?) Trei am făcut, dar am nouă. Ce zici de mine?”, a explicat Valentina Pelinel, pe una dintre paginile sale de socializare.

„(N.r. Ești însărcinată?) Nuuu! Păi, ce, vrei să fac echipă de fotbal?”, a completat soția lui Cristi Borcea. Blondina petrece mult timp cu cei 9 copii, sărbătorile de iarnă și de Paște reunindu-i pe toți la aceeași masă. În aceeași notă, merg periodic împreună în vacanțe, în special în Statele Unite ale Americii.

Cum e viața lui Cristi Borcea cu mai mulți copii

Valentina Pelinel nu este singura care nu-și mai dorește moștenitori. Cristi Borcea a recunoscut că nu mai vrea alți urmași, având o responsabilitate uriașă în prezent cu cei 9 copii. Afaceristul își dorește să le asigure toate cele necesare din punct de vedere material și acest lucru nu este deloc ușor, deși are o .

„Sunt bine, nu mai am adrenalina pe care o aveam. Dar oricum am adrenalină, având 9 copii… (n.r. – Te-ai oprit sau?) M-am oprit, m-am oprit. Toți cu problemele lor, cu școlile lor, cu meditațiile lor, cu…

Am trei prin America, doi pleacă tot timpul prin Dubai, restul sunt la școală aici… Au venit de la schi, pleacă la schi… Și la plajă, da, în Miami, da”, a dezvăluit Cristi Borcea, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, conform .