Câți copii are Cristi Chivu, de fapt. Antrenorul român a câștigat Serie A

A devenit primul antrenor român care a reușit să câștige Serie A alături de Inter Milano și acum fanii sunt curioși legat de viața personală. Descoperă în rândurile de mai jos câți copii are, de fapt, Cristi Chivu, împreună cu frumoasa sa soție. E însurat de ani buni cu o fostă vedetă de televiziune.

Câți copii are antrenorul lui Inter Milano, Cristi Chivu

Cristi Chivu (45 ani) a câștigat campionatul Italiei, cucerind titlul în Serie A cu Inter Milano. Toți . Formația care i-a adus o mare bucurie a reușit să învingă Parma, scor 2-0, cu trei etape înainte de final. Tehnicianul a bifat astfel o mare performanță în cariera sportivă, după ce a preluat echipa la începutul sezonului 2025-2026.

Ajuns la doilea sezon în care antrenează o echipă de fotbal de seniori, fostul fundaș central a scris istorie în țara unde locuiește de ani buni. . După ce a salvat echipa de la retrogradare a devenit primul antrenor român care a cucerit un titlu de campion cu o echipă de fotbal din primele cinci ligi ale Europei (Franța, Italia, Anglia, Spania și Germania).

În planul personal, fostul sportiv o duce, de asemenea, excelent. E căsătorit cu Adelina Elisei cu care a ajuns în fața altarului în anul 2008. Cei doi parteneri de viață trăiesc una dintre cele mai frumoase povește de dragoste. Sunt un cuplu solid și unit și datorită faptului că au două fete superbe, ajunse la vârsta adolescenței.

Cei doi copii ai lui Cristi Chivu se numesc Natalia (16 ani) și Anastasia (14 ani). Fetele calcă pe urme celebrului lor tată, dovadă că sunt pasionate de fotbal. Au fost surprinse recent în timpul unui meci, care a avut loc pe terenul Școlii Americane din Milano, instituție unde cele două copile studiază în momentul de față.

Imaginile emoționante au fost încărcate pe social media de către mama lor. Prin intermediul lor internauții au observat că moștenirea antrenorului român este transmisă mai departe. Fostul căpitan al echipei naționale, Cristi Chivu, nu lipsește de la meciurile fetelor. În clip este văzut cum le privește cu mare mândrie de pe margine.

Ce educație primesc copiii lui Cristi Chivu

Soția lui Cristi Chivu a făcut o serie de dezvăluiri despre creșterea celor două fete. Fosta moderatoare a emisiunii X Factor, Adelina Chivu, a mărturisit că este extrem de vigilentă în ceea ce privește anturajul copilelor pentru că locuiesc într-un oraș unde tentațiile sunt mari și se găsesc la fiecare pas.

„E și un centru important de distribuție Milano, eu am urmărit niște documentare, m-am documentat, doar că ele sunt foarte cumințele momentan. Ele nu prea au dorință să se ducă cine știe unde, căci au totul la îndemână. Cred că și asta a ajutat, faptul că în complexul ăsta au colegi de școală, că se vizitează și nu umblă prin oraș încă.

Drogurile, păi este mult mai rău decât la București, nesiguranța de pe străzi, din Milano. În ultimii ani este cel mai periculos oraș posibil. Era super liniște și pace, dar nu știu ce s-a întâmplat. Nu mai poți să porți un ceas.

Chiar am fost la poliție, că mi-au clonat cardul la Londra. Este groaznic la Milano, dar asta se întâmplă cam în ultimii trei ani, mai ales după pandemie. Eu o să le încurajez pe ele să facă ce le face pe ele fericite.

Nu am de unde să știu, habar nu am dacă le-ar plăcea (n.r.: să locuiască în România), nu pot să-mi dau seama. Momentan nu știu nici la ce facultate vor să meargă”, a povestit Adelina Chivu, în podcastul , moderat de Mihai Morar, pe canalul său de YouTube.