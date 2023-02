Câți copii are Dani Mocanu. Ce relație are cu mamele lor: “Nu m-aș căsători niciodată”

De-a lungul timpului, Dani Mocanu a reușit să atragă nenumărate critici referitoare la stilul său de viață. Manelistul a avut și problemele cu legea, inclusiv anul trecut, iar dacă unii au fost de partea sa mai tot timpul, iată că au fost și persoane care nu l-au văzut niciodată cu ochi buni pe acesta.

Câți copii are Dani Mocanu

Dani Mocanu este deci în continuare o apariție de senzație în spațiul public. manelistul s-a afișat mereu la braț alături de diferite doamne, dar și domnișoare, una mai deosebită ca alta. Se pare că o mare parte dintre acestea l-au făcut și tată pe faimosul artist.

Câți copii are Dani Mocanu? Deși nu este căsătorit și nici nu are în plan să facă pasul cel mare prea curând, manelistul are în total cinci copii, sau cel puțin așa dezvăluia în urmă cu doar câteva luni de zile. Tot atunci, el spunea că este vorba despre trei fete și alți doi băieți. ”Trei fete și cred că…doi băieți!”, a fost raspunsul pe care Dani Mocanu l-a dat pe pagina de socializare.

Cine sunt femeile care l-au făcut tată pe Dani Mocanu? Numele lor nu s-a aflat niciodată, cert este că artistul este foarte reticent când vine vorba de întemeierea unei familii. La finele anului 2021, manelistul a participat la o emisiune în care a vorbit despre viața sa amoroasă.

Atunci, Dani Mocanu povestea că niciuna dintre femeile care l-au făcut tată nu este ”demnă” să facă parte din familia lui. Tot atunci, el dezvăluia și că nu a stat deloc pe gânduri și că le-a separat pe respectivele femei de proprii copii. De cealaltă parte, manelistul este un tată ”model”, după cum se descrie chiar el.

Cine are grijă de copiii lui Dani Mocanu

Acesta își scoate cele trei fetițe la plimbări în parc, însă în ciuda acestui lucru, micuțele sunt departe de mama lor. Cine se ocupă deci de creșterea copiilor? le lasă pe cele trei fetițe în grija mamei sale, adică a bunicii.

De cealaltă parte, mama fetelor poate să își vadă copiii, a mai povestit manelistul. În același interviu, el a vorbit și despre motivul pentru care nu își dorește să se căsătorească prea curând. El a separat femeile în două categorii, doar una dintre ele meritând respectul său.

”Mama fetițelor nu locuiește cu familia, mama mea are grijă de fetițele mele. Nimeni nu-i interzice mamei să-și vadă copii. Poți să ai o sută de femei și să ai copii cu fiecare dintre ele, că relația mege sau nu merge este una, dar copiii sunt altceva.

Sunt două categorii de femei, femeile care duc o viață normală, își respectă familia, își respectă partenerul și acele femei merită tot respectul. Nu m-aș căsători niciodată.”, spunea Dani Mocanu într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp la o emisiune tv.