Câți copii are, de fapt, Cătălin Zmărăndescu. Campionul participă la Power Couple

Luptătorul MMA, Cătălin Zmărăndescu, se numără printre cei care participă la Power Couple. În cadrul emisiunii filmate în Malta ies la iveală numeroase informații din viața personală a sportivului. Iată câți copii are.

Cătălin Zmărăndescu, mândru de copiii săi

Cătălin Zmărăndescu are 53 de ani și se bucură de o familie numeroasă. Renumitul kickboxer este la al doilea mariaj, participând la Power Couple alături de soția sa. Așa s-a aflat .

Femeia i-a dăruit doi copii fostului luptător. Cei doi au împreună o fetiță pe nume Matilda (7 ani) și un băiat ce a primit prenumele sportivului. Vladimir Cătălin (4 ani) nu este, însă, singurul băiat al fostului bodyguard al lui Gigi Becali.

Participantul de la Antena 1 a mai fost însurat în trecut. Din prima căsnicie are doi copii, cu care o perioadă destul de lungă nu a ținut legătura. După 6 ani de certuri și vorbe grele au reușit să ajungă la un numitor comun.

Mihai (26 de ani) și Alexandra (23 de ani) sunt copiii pe care Cătălin Zmărăndescu îi are cu prima soție. Cei doi tineri calcă pe urmele figurii paterne, ambii fiind pasionați de sport. Prin urmare, fostul Faimos de la Survivor România are 4 copii.

Meseriile copiilor lui Cătălin Zmărăndescu

Alexandra, fiica cea mare a luptătorului MMA, a practicat tenis de performanță vreme de 5 ani. Ulterior, a trecut la street dance și apoi la fitness. Și-a descoperit această pasiune datorită iubitului ei, care este instructor.

De asemenea, băiatul cel mare al lui Cătălin Zmărăndescu este unul dintre cei mai performanți tineri sportivi specializați în arte marțiale. Mihai este luptător de MMA și antrenor particular în cadrul Academiei Cătălin Moroșanu.

În palmaresul său există mai multe titluri. E campion IBA Boxing, campion WCMMA și campion Intercontinental IBA. A participat la ediția din 2023 a competiției sportive Survivor România, pe unde trecuse și tatăl său.

La acea vreme fiul lui Cătălin Zmărăndescu era deranjat de aparițiile figurii paterne. Acesta s-ar fi afișat pe micile ecrane și în online cu cei doi copii mai mici, în condițiile în care este părintele a 4 urmași. În prezent, sunt în relații bune.

Cu ce probleme medicale s-a confruntat Cătălin Zmărăndescu

Cătălin Zmărăndescu a trecut peste perioada în care nu a discutat cu cei doi copii mai mari. Concurentul de la Power Couple s-a fotografiat cu aceștia mai des în ultima perioadă. Sportivul recunoaște că aceasta nu a fost singura situație neplăcută din viața sa.

În urmă cu câțiva ani s-a confruntat cu o problemă medicală gravă. Luptătorul MMA a fost suspect de cancer, totul ieșind la iveală la un control de rutină. S-a lovit de acest moment dificil în perioada în care era participant la Survivor România.

„În urma unui control medical am descoperit o tumoare. Mă rog, până să ne dăm seama despre ce este vorba panica ne-a curpins. Îmi place că a fost și întoarcerea mea către Dumnezeu.

Lucrurile sunt ok, sunt bine, nu este nimic periculos, nimic care să îmi pună sănătatea sau viața în primejdie, dar știu prin ce a trecut ea (soția sa) și nu pot să uit cât de tare se ținea.

Știu că în colțul ei plângea de multe ori și am încercat cumva să nu îi spun niciodată că am văzut-o”, a povestit Cătălin Zmărăndescu, la Antena 1, unde . Totul a avut loc în cadrul unei probe complexe.