Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi Tamaș

Numele Dan Alexa este extrem de cunoscut în lumea sportului însă câți copii are antrenorul, de fapt și cum a arătat viața lui amoroasă? Există câteva detalii pe care puține persoane le știau despre el.

Cine au fost femeile din viața lui Dan Alexa

Dan Alexa a fost într-adevăr un fotbalist excepțional. S-a retras de pe teren acum ceva timp, însă nu s-a despărțit de fotbal. El a devenit antrenor, iar în prezent se ocupă de Poli Timișoara.

Câți copii are Dan Alexa și cine au fost femeile din viața sa? Spre deosebire de alte nume sonore din fotbalul românesc, antrenorul lui Poli Timișoara a preferat mai mereu să fie o prezență discretă.

Ce se știe însă este că în viața sa au existat două femei pe care le-a iubit. Iar prima dintre ele este chiar Izabela. Cei doi au fost împreună o bună perioadă de timp, iar împreună au două fiice. Este vorba despre Casiana și Antonia.

În 2016 însă, Dan Alexa și Izabela au divorțat. Iar la acea vreme, fosta soție a antrenorului nu a vrut să ofere declarații. Totuși, zvonurile spuneau că la mijloc ar fi fost vorba despre o relație extraconjugală a fostului fotbalist.

De ce au divorțat Dan Alexa și Izabela

Câțiva ani mai târziu, când divorțul celor doi parcă a fost uitat, Dan Alexa a făcut câteva mărturisiri. Mai exact, antrenorul povestea atunci a avut o soție ”foarte bună”, însă problema ar fi fost timpul petrecut împreună.

Tot atunci, el a mai povestit că a fost imatur în relație. Și în continuare, acesta a dezvăluit că o apreciază pe mama fiicelor sale, având în vedere că cei doi au fost împreună o bună perioadă de timp. De asemenea, se pare că cei doi ar avea o relație mai bună acum.

„Eu am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a făcut viața după programul meu. Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună.

Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult, există și riscul ăsta, să nu te maturizezi împreună cu relația și să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă. Cred că sunt persoane pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și, până la urmă, viața merge înainte ”, a declarat Dan Alexa, potrivit impact.ro.

Câți copii are Dan Alexa

Și totuși câți copii are Dan Alexa până la urmă? În 2019, . Și iată că partenera lui de viață a reușit să îi îndeplinească marele vis.

Mai exact, acesta a născut un băiețel perfect sănătos, pe nume Dan Arka. Nunta a venit de abia în 2022, iar evenimentul a avut loc în mare secret. Iată însă că după cinci ani relație, cei doi au divorțat.

Astfel, Dan Alexa are trei copii. Este vorba despre cele două fetițe din căsnicia cu Izabela, dar și despre fiul său, Dan Arka, din mariajul cu Andrada. Și pentru că divorțul celor doi a fost anunțat anul acesta, situația a generat mari controverse.

Fostul fotbalist nu a vrut să dea prea multe declarații cu privire la acest subiect și a preferat să păstreze discreția. „Nu vreau să comentez nimic momentan. Este o acțiune, acum încep divorțul, însă nu vreau să comentez”, a spus Dan Alexa pentru .

Câteva zile mai târziu însă, pentru aceeași sursă, , pe cale amiabilă, iar cel mai important rămâne fiul său. „Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan”, a mai precizat antrenorul.

Dan Alexa merge la America Express

Și iată că după o perioadă tumultoasă din viața sa, antrenorul a decis să ia o pauză de la tot. Acesta participă la emisiunea Asia Express, alături de Gabi Tamaș, iar experiența pare să fie una unică. Rămâne de văzut însă cum se va descurca.

Amintim faptul că pe vremea când era jucător, Dan Alexa a evoluat pe post de mijlocaș la echipe ca Poli Timișoara, Dinamo București și Rocar. Dacă ar fi să vorbim despre planul internațional, aici, el a bifat 6 prezențe la națională pentru România.

Dan Alexa a mai evoluat de asemenea ca jucător și la FC Politehnica Timișoara, Rapid București, FC Universitatea Craiova sau Dinamo București. În prezent, acesta este antrenorul lui Poli Timișoara